15.11.18

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen bietet auch 2019 wieder Kulturreisen nach Georgien und Armenien an. Teil des Reiseprogramms in Richtung Kaukasus ist eine Osterreise nach Georgien mit Teilnahme an Osterbräuchen und Liturgien.







Der Reiseveranstalter Schnieder Reisen bietet auch für 2019 wieder Kulturreisen in den Kaukasus an. Rundreisen durch Georgien und Armenien haben mittlerweile einen festen Platz im Programm des Hamburger Veranstalters. Bei einer Osterreise nach Georgien nehmen die Reisenden an Osterbräuchen und Liturgien teil.



Orthodoxe Klöster und Kirchen, Jahrhunderte alte Festungen und in Fels gehauene Höhlenstädte bezeugen die vielfältige Kultur Georgiens. Diese Stätten liegen eingebettet in eine Landschaft, die von den Gipfeln des Kaukasus geprägt wird.

Auch Armenien zieht Reisende mit Sinn für das Besondere an. Das Land steht noch nicht auf den großen touristischen Landkarten, dabei sind die Landschaftseindrücke zwischen Ararat und Kaukasus, die grünen Täler und einsamen Bergdörfer sowie die alten Klöster und Kirchen unbedingt einen Besuch wert. Auch die legendäre Seidenstraße prägte die Region.



Der Hamburger Reiseveranstalter führt seit 2017 Reisen nach Georgien und Armenien durch. Für 2019 sind die Rundreisen „Georgien: Zwischen Kaukasus und Schwarzem Meer“ (ab 779 Euro), „Armenien und Georgien: Zwischen Ararat und Kaukasus“ (ab 1.139 Euro), und „Ostern in Georgien“ (ab 549 Euro) im Programm. Alle Reisen werden als Gruppenreise mit deutschsprachiger Reiseleitung durchgeführt. Die Rundreisen sind noch bis zum 31.01.2019 zum reduzierten Frühbucherpreis buchbar.







Direktlink zur Reise: "Armenien und Georgien: Zwischen Ararat und Kaukasus"

Direktlink zur Reise: "Georgien: Zwischen Kaukasus und Schwarzen Meer"

Direktlink zur Reise: "Ostern in Georgien"

(lifePR) (