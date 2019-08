Pressemitteilung BoxID: 762076 (SCHNEIDER Schreibgeräte GmbH)

Der 4. Schneider-Run: Ein Rückblick

Der vierte Schneider-Run am Samstag, den 20. Juli war auch dieses Jahr wieder ein großer Erfolg und ein Highlight im Schneider-Kalender. Ein rundum gelungenes Sportevent, eingebettet in das Sportwochenende des Fußballvereines Tennenbronn. Bei Schneider ist man sehr glücklich und dankbar, dass trotz anspruchsvoller Strecke so viele Läufer zusammenkamen und für den guten Zweck bei brütender Hitze Alles gegeben haben. Insgesamt rund 550 Teilnehmer zwischen 2 und 70 Jahren starteten am Samstag bei strahlendem Sonnenschein.



Es begann mit dem Kids Run um 13.30 Uhr. 78 Kinder im Alter bis 6 Jahren starteten gemeinsam die Strecke von 500 Metern auf dem Sportplatzgelände. Zwei große Gruppen kamen von den Tennenbronner Kindergärten Maria Königin und Regenbogen.



Um 15.30 Uhr waren dann die Jugendlichen von 7 bis 12 Jahren dran. Diese Gruppe rannte eine Strecke von circa 2,5 km, die auch Teil der 4. Schneider-Run Strecke und mitunter sehr anspruchsvoll war. Auch hier war der Zuspruch groß und es kamen 119 Teilnehmer zusammen. Große Gruppen bei den Youngstern waren vom FV Tennenbronn, AV Hardt, KSV Tennenbronn und viele mehr. Nach beiden Läufen fand die Siegerehrung auf dem Fußballplatz statt und würdigte die schnellsten Läufer. Da bei Schneider jedoch jeder ein Gewinner ist, gab es Preise für alle Teilnehmer. Die Startgebühren der beiden Läufe waren pro Teilnehmer je 2€ und gehen in diesem Jahr an die Katharinenhöhe. Insgesamt ist durch die Startnummern eine schöne Spendensumme zusammengekommen und immer noch kommen Nachzügler hinterher, die auch mitspenden wollen.



Beim 4. Schneider-Run betrug die Startgebühr 7€. Dieser startete dann um 17.30 Uhr mit 350 Teilnehmern. Es ging los auf dem Fußballplatz, durch die Schillerstraße am Spielplatz vorbei und durch die Berghofstraße hinter dem Gasthaus Löwen in den Eichbach. Dann wurde es zwar landschaftlich schöner, da es auf Waldweg weiterging, doch was den Härtegrad der Strecke angeht wurde es sehr anspruchsvoll, mit einigen strengen Steigungen. Auf der anderen Seite im Eichbach angekommen wurde man von der Musikkapelle Frohsinn überrascht und musikalisch begleitet bis man vor einem kurzen, steilen Anstieg noch einmal eine kurze Erfrischung durch einen Rasensprenkler genießen konnte. Ganz gemein wurde es dann am Ende der Strecke. Denn wer vorhatte auf den letzten Metern nochmal so richtig durchzustarten, der kannte vermutlich die Strecke nicht, denn man musste noch einmal die Schillerstraße hinauf.



Entlang der letzten Meter gab es jedoch viele gut gelaunte Zuschauer am Straßenrand die mit Kuhglocken und Tröten für einen letzten Schub Kraft und Motivation sorgten. Anwohner hatten sogar noch eine zusätzliche Wasserstation aufgebaut. Diese hat dem ein oder anderen nochmal Kraft für den letzten Anstieg gegeben.



Schneider bedankt sich hiermit nochmal bei allen Zuschauern für diese Aufmerksamkeiten und bei allen, die für gute Stimmung auf der Strecke gesorgt haben. Sei es durch Anfeuern, musikalische Begleitung, Wasserdusche, Wasserstation etc., diese Aktionen haben den Läufern große Freude gebracht und sie vielleicht sogar kurzzeitig den Härtegrad der Strecke vergessen lassen. Ein weiterer besonderer Dank geht an alle Helfer, an das DRK und die Streckenposten von den Sportschützen, und vor allem auch an die Teilnehmer, die ihre eigene Bestzeit vernachlässigt haben um sich sofort um diejenigen zu kümmern, die unterwegs Hilfe brauchten. VIELEN DANK!



Bei Schneider zieht man ein sehr positives Resümee aus der Veranstaltung, denn die Zusammenarbeit mit dem FVT, die das Programm am Freitag und Sonntag verantwortete und sich um das Catering kümmerte, war wie auch schon im letzten Jahr tadellos. Der großartige Moderator Manfred Moosmann brachte Witz und Charme ins Programm und kommentierte alle drei Läufe und die Siegerehrung, wie kein anderer es könnte. Die diesjährige Strecke war anspruchsvoll, aber am Ende konnte jeder stolz auf sich und seine Leistung sein.



Auch das Rahmenprogramm, mit Surfsimulator, Bungee-Run, Hüpfburg, Fotobox, Siegerehrung und die vielen Preise kamen beim Publikum gut an. Dank einiger Sponsoren (Hirschgrund Zipline, Bregnitzhof Sauna in Königsfeld, Alternativer Bärenpark, Hochseilgarten, Badeparadies, Ravensburger Spieleland, Hallenbad Badschnass (Sulgen)) hatten viele Teilnehmer, die vielleicht nicht mit Top-Zeiten glänzen konnten, trotzdem die Chance auf attraktive Preise. Ein großes Dankeschön geht auch an die Teinacher Mineralbrunnen AG, die den Läufern das Mineralwasser sponserten.



Unter den besten Läufern waren die bekannten Gesichter, die auch schon beim letzten Schneider-Run teilnahmen und für ihre unglaubliche Leistung belohnt wurden. Die Ergebnisse der Läufe können hier eingesehen werden. Bei Eingabe der eigenen Startnummer kann man sich auch selbst noch die Urkunde anzeigen lassen und diese ausdrucken. Unter www.schneider-run.de werden in den nächsten Tage viele tolle Bilder vom 4. Schneider-Run hochgeladen!

