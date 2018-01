Englische Landhausküche zeigt den Weg zurück zur Heimeligkeit

Frische Kräuter auf der Fensterbank, rote Erdbeeren auf der Anrichte, duftende Wiesenblumen auf dem Tisch. Das Ganze umgeben von zarten Pastelltönen, warmem Holz, viel Weiß und jeder Menge Persönlichkeit. Das ist die Definition der Scarlett Vison von SCHMIDT Küchen und Wohnwelten. Das Rezept für diese moderne Küche im englischen Landhausstil: pure Gemütlichkeit und zeitlose Eleganz. Charmante Details wie Vintage-Elemente und Accessoires mit Flohmarktcharme unterstreichen diese Rückkehr zur Heimeligkeit. Sie sind ein Symbol für ein einfaches, aber doch elegantes Interieur. Materialien mit einer gewissen Patina und rustikale Oberflächen passen perfekt zu dieser nostalgischen Handschrift. „Und ist noch eine alte Backsteinwand vorhanden? Bitte stehen lassen, die passt hervorragend!“, berät Jean-Michel Jaeglé, der Produkt-Manager des fünftgrößten Küchenherstellers Europas. Ein ganz besonderes Gestaltungselement bei diesem Modell ist auch die zentrale, großzügige Kücheninsel. Die Rede ist jedoch nicht von einem entlegenen Eiland. Ganz im Gegenteil. Von mehreren Seiten kann hier gemeinsam geschnippelt, gespült und geplaudert werden. Dank flexibler Stauraumlösungen sind alle Zutaten und Küchenutensilien schnell zur Hand. In einer typischen englischen Landhausküche spielt eine solche Anrichte mit ihren zahlreichen unterschiedlichen Schubladen, Schränken und Cabinets eine wichtige Rolle. „Bei der Scarlett Vison sind zusätzlich sogar noch zwei Weinregale integriert. Und bei so viel Platz kommt sich auch niemand in die Quere. Zudem dient die Kücheninsel als praktischer, optischer Raumtrenner zwischen Koch- und Essbereich“, erklärt Jaeglé.



Die feine englische Art

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, das weiß dieses Küchen-Modell aus dem Hause SCHMIDT sehr genau. Es dominiert die weiche Farbe „Vison“, die das Auge beruhigt und gleichzeitig die lebendig gestalteten Oberflächen perfekt zur Geltung bringt. Dazu entfaltet in homöopathischen Farbtupfern „Pashmina“ seine Wirkung – ein Altrosa für die Ausgeglichenheit. Als Bodenbelag kommen die traditionell anmutenden Dielenfußböden mit leicht abgenutzten Brettern zum Tragen. Hängeschränke mit Glastüren, offene Regale sowie Haken und Wandhalterungen im ländlichen Design sind ebenfalls Pflicht für diese Küchendeko. Unbedingt dazu gehört auch eine breite Rahmung in der Front. Ebenso ein Must-have für den Style von der Insel: Es braucht in jedem Fall viel Stauraum. Eine hochwertige Spüle sorgt für ein Gefühl von Luxus und macht so den Abwasch zur fast schönsten Nebensache der Welt. Aus der Synthese einer mustergültigen Landhaus-Komposition und modernen Elektrogräten wie Backofen, Geschirrspüler, Dampfgarer und Abzugshaube wird eine Cottage-Kitchen, die perfekt zum Leben von heute passt.



Ursprünglich, einfach, authentisch

Frische Landluft, grüne Hügel, weite Felder und vor allem eines: Ruhe. Ein Aufenthalt fernab vom Großstadttrubel weckt in so manchem die Sehnsucht nach der Flucht aus der Alltagshektik. Die Scarlett Vison vom deutsch-französischen Traditionsunternehmen ist ein Refugium des Rückzugs und gleichermaßen ein Forum für ausgelassene Geselligkeit. Hier steckt viel Liebe zum Detail, eine gewisse Verspieltheit und erstklassige Maßarbeit drin. Die charakteristische Authentizität wird durch das natürliche Material Holz erzielt – hier im Besonderen durch die robuste Optik der Arbeitsplatte „Tavern“. Mit dieser Küche des französischen Branchenprimus holt man sich das romantische Gefühl von Tradition und Beständigkeit nach Hause. „Bei der Planung der Küche haben die Kunden uneingeschränkte Freiheiten. SCHMIDT steht für die Entfaltung eines individuellen Lebensgefühls und verwirklicht die persönlichen Wünsche bezüglich Maßen und Gestaltung bis ins letzte Detail“, sagt Jaeglé. In dieser englischen Landhausküche werden Entschleunigung und Gemütlichkeit großgeschrieben, während der Stress draußen bleibt. Auf dem Land ticken die Uhren zwar langsamer, aber dafür schlagen die Herzen höher.



Vier technische Details zur Scarlett Vison:

• Micronlackierte MDF-Fronten

• Schichtstoff-Arbeitsplatte in Tavern

• 25 Micronlack-Farben ohne Mehrpreis zur Auswahl

• Glasfronten mit Sprossen

• handgearbeitete Dekorhaube

• Weinregale mit darüberliegenden kleinen Schubfächern

