Das beste Bioweingut Deutschlands 2018 kommt aus Beilstein!

Beilstein; Ehre wem Ehre gebührt! In vieler Augen war diese Auszeichnung für Familie Dippon längst überfällig: Beim großen internationalen Bio-Weinpreis „Mundus Vini Biofach“ erhielt sie mit ihrem Schlossgut Hohenbeilstein die Auszeichnung „Bestes deutsches Bioweingut 2018“.



Die Biofach, weltweit größte Messe für biologisch erzeugte Konsumgüter, findet jedes Jahr im Februar in Nürnberg statt. Für den Wettbewerb, dessen Gewinner auf der Messe geehrt werden, verkostet eine knapp 60-köpfige internationale Jury aus Weinexperten in der Regel über 500 angestellte Bioweine.



Die Freude in der Familie und im Freundeskreis ist groß. Schließlich wurde mit dem Ehrenpreis honoriert, was die Weinkunden schon längst wissen: Dippons erzeugen mit ihren Bioweinen absolut beste Qualitäten.



Inhaber Hartmann Dippon begann mit seiner Frau Antje die ersten Bioschritte im Weinbau bereits 1987 - damals alles andere als ein einfacher und gangbarer Weg. Belächelt, beschimpft und verspottet wurden die Biopioniere, von Fachleuten wurde der Bioweinbau als nicht umsetzbar und Biowein als nicht trinkbar abgetan.



Doch eben diese Biopioniere haben von ihrer Überzeugung nicht abgelassen. Schließlich gab es trinkbare Weine schon lange bevor die chemische Industrie mit ihren schnellen Helferlein die Landwirtschaft prägte. Und so schritt auch Hartmann Dippon voran – die ökologische Überzeugung und die Weinqualität immer gleichermaßen fest im Blick.



Heute ist er ein alter Hase im Bioweingeschäft, den so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Außer natürlich der verschwenderische Umgang mit Chemikalien und fadenscheinige Argumente, die diesen rechtfertigen. Meistens aber freut er sich viel lieber darüber, dass er beweisen konnte, dass Weinbau mit der Natur ganz hervorragend funktioniert und dass sich durch Vorreiter wie ihn zahlreiche Kollegen ebenfalls auf den biologischen Weg gemacht haben. Ganz besonders erfreulich ist für Hartmann und Antje Dippon außerdem, dass sie ihre Überzeugung und Begeisterung für Wein auch ihren Kindern vermitteln konnten. Mit Joscha Dippon erhält Hartmann seit dem vergangenen Jahr Unterstützung von seinem Ältesten, während Tochter Elske, ebenfalls Winzerin, in Franken mit Dipponschem Ehrgeiz wirkt.



Biowein ist ganz oben! In Beilstein nunmehr nicht nur bildlich am Langhans sondern ganz real auch auf dem Siegertreppchen!

