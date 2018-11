Messefeier zur IAA Nutzfahrzeuge im SCHLOSS HERRENHAUSEN

26.11.18

Für den Messeabend eines großen Automobil-Herstellers im Rahmen der diesjährigen IAA Nutzfahrzeuge diente das exklusive Ambiente im SCHLOSS HERRENHAUSEN als Schauplatz. Als Begleit-Event zur Leitmesse für Transport, Logistik und Mobilität auf dem Messegelände Hannover sollte die Feier im Schloss als Dankeschön für ein erfolgreiches Jahr und eine tolle Messezeit bei der IAA dienen.



Als Leistungen erbrachte das SCHLOSS HERRENHAUSEN für diesen Auftrag sowohl die Bereitstellung des prunkvollen Festsaals inklusive Bankettausstattung für alle Gäste als auch das Buffet, die Lichttechnik sowie die Getränkeauswahl mit Cocktails. Die Veranstaltung sollte als gemütlicher Ausklang des Messetages auf der IAA dienen und gleichzeitig den Mitarbeitern die Wertschätzung ausdrücken.



Veranstaltungstag war der 26. September 2018. Das SCHLOSS HERRENHAUSEN-Team war schon ab dem frühen Nachmittag mit dem Aufbau für das Event beschäftigt, damit um 19:30 Uhr beim Eintreffen der ersten Gäste auch alles perfekt vorbereitet war. Mit einer Rede des Vorstands begann die Feier um 20 Uhr, um 20:30 Uhr wurde dann das Buffet eröffnet. Um 21 Uhr folgten der Beginn der Party und die Eröffnung der Cocktailbar. Als Räumlichkeiten standen der Festsaal, das Foyer vor dem Festsaal und die Bar Lounge inklusive der angeschlossenen Dachterrasse zur Verfügung.



Das Buffet bestand in der Vorspeise unter anderem aus „Insalata Caprese“ – sonnengereiften Aromatomaten mit Mozzarellakugeln, gestoßenem Bergpfeffer und hausgemachtem Pesto. Ebenfalls angeboten wurde gegrilltes Zucchinigemüse mit Thymian und geschmolzenen roten Zwiebeln oder karamellisierte bunte Paprika mit Ponti Aceto di Vino Bianco. Als Hauptgänge standen Geschmorter Rinderbraten in Pinot Grigio-Sauce mit toskanischem Gemüse und gebackenen Meersalzkartoffeln oder im Ganzen gegarte Seiten Lachs garniert mit Blattspinat, getrockneten Tomaten und Zitronen-Buttersauce zur Auswahl. Als vegetarische Alternative gab es gratinierte Ricotta-Spinatlasagne. Zum Dessert gab es klassische Panna Cotta mit Fruchtsauce im Weckglas sowie Crème brûlée von der Tahiti Vanille im Weckglas.

Bei Buffet, Getränken und Cocktails konnte so der Messetag – bis zum offiziellen Ende der Veranstaltung um 0:30 Uhr – gemütlich ausklingen. Die Gäste waren vom gesamten Ablauf des Events ebenso begeistert wie der Auftraggeber, der sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem SCHLOSS HERRENHAUSEN freut.

