Landestag der Unternehmerverbände Niedersachsen im Schloss Herrenhausen

Am 27. April feierten die Niederländer ihren diesjährigen Koningsdag, den Geburtstag ihres Königs, der gleichzeitig auch der Nationalfeiertag ist. Die Unternehmerverbände Niedersachsen widmeten ihren Landestag am 2. Mai diesem Anlass und veranstalteten im Schloss Herrenhausen in Hannover einen Stehempfang in holländischem Flair.



Aufgabe für das Team vom Schloss Herrenhausen war es dabei, die geladenen Gäste bei ihrer Ankunft, während der Festreden und auch danach mit Getränken und Speisen zu versorgen. Das Briefing von den Unternehmerverbänden Niedersachsen sah zudem vor, dass die Location und die Ausstattung – etwa die LED-Strahler und die Dekoration – in Orange gehalten wird. Auch der Aperitif sollte die landestypische Farbe haben.



240 geladene Gäste galt es bei dem vierstündigen Stehempfang zu versorgen. Die Veranstaltung begann um 11 Uhr mit dem Eintreffen der Gäste und Aperitif im Festsaal, oder auf der anliegenden Dachterrrasse. Nach diversen Begrüßungen und Ansprachen wurde ab 12 Uhr das Buffet mit warmen Speisen und Fingerfood im Flying Buffet eröffnet.



Gereicht wurde niederländisch angehauchtes Fingerfood: „Kibbeling“ – in Backteig ausgebackener Kabeljau mit Knoblauch-Dip, „Bitterballen“ – verschieden gefüllte Kroketten, „Vlammetjes“ – pikantes Hack im Blätterteig, „Kipsaté mit pindasaus“ – Geflügelsateespieße mit Erdnusssauce sowie „Frikandel“ – holländische Frikadellenbratwurst mit Gemüsechips. Darüber hinaus waren mit dem Spargelgemüse mit Minischnitzelchen und gebutterten Hochzeitskartoffeln auch lokale Speisen aus Niedersachsen im Angebot. Als Getränke standen als Aperitif ein Aperol Spritz und eine alkoholfreie Alternative zur Auswahl, danach wurden Bier, Wein, Prosecco, Softgetränke und Heißgetränke serviert.



Ebenfalls vom Schloss Herrenhausen kam das auf der Veranstaltung eingesetzte Material, wie Stehtische mit orangefarbenen Hussen, eine Buffetstation mit Buffettischen im Foyer sowie die Stehtische und das Loungemobiliar auf der Dachterrasse. Die orangefarbene Dekoration verstärkte hier noch einmal den Bezug des Events zum Koningsdag. Die gute Organisation durch die Mitarbeiter vom Schloss Herrenhausen stellte sicher, dass auch wirklich alle 240 Gäste, zu den Schlussworten der Begrüßung ein Glas zum Anstoßen in der in der Hand hatten und der Event zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten durchgeführt werden konnte.

Schloss Herrenhausen Veranstaltungs- und Betriebs GmbH

Schloss Herrenhausen in Hannover, gelegen innerhalb eines der berühmtesten Barockgärten Europas, zählt seit seinem Wiederaufbau im Jahr 2013 national und international zu den beliebtesten Veranstaltungszentren. Es ist ausgestattet mit einem Auditorium und bietet außerdem einen großen Festsaal und mehrere moderne Seminarräume. Abgerundet wird das Angebot durch die Möglichkeit, Veranstaltungen auch outdoor stattfinden zu lassen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren