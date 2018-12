Das Schloss Herrenhausen als Präsentationskulisse

17.12.18

Das Schloss Herrenhausen in Hannover ist Mitte Oktober zur Bühne für die Vorstellung neuer Nutzfahrzeuge geworden. Bei dem Event konnte der Veranstalter dann auch aus dem Vollen schöpfen und das großzügig angelegte Flächenangebot des Schlosses Herrenhausen ausnutzen: So wurden die Produktpräsentation und der Besucherempfang im Ehrenhof, vor dem Zugang zum Gebäude, durchgeführt. Die Gäste konnten dabei direkt frische Eindrücke von den ausgestellten Fahrzeugen sammeln, bevor es zum Buffet-Dinner in den Festsaal ging.



Dort arrangierte der Caterer Der Party Löwe dann ein fein konzipiertes Speisenkonzept. Eine herbstliche Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch und knusprig dekorativen Rote Beete Chips machte den Anfang und wurde am Tisch serviert. Als Vorspeise kamen die Gäste dann in den Genuss von Pfeffersteaks vom Jungrind mit roter Zwiebelmarmelade und mehrerer Salatvariationen wie Insalata die patate, einer Kreation aus gerösteten Minikartoffeln, grünen Bohnen, gelben Cocktailtomaten, Pesto Genovese und Mozzarellakugeln und einer Auswahl hausgebackenem italienischem Brot mit Sauerrahmbutter. Manzo Brasato, in Tomaten- und Kräutersud geschmortes Rindfleisch mit gebratenen Bonne Petit mit jungem Knoblauch und Aromaten, gegrillte Maispoularde in Parmesansauce mit geschmorten Cocktailtomaten und Dischi Volanti Nudeln aus der Manufaktur Rossini kamen als Hauptspeisen auf die Teller der Gäste. Als vegetarische Alternative bot das Catering eine Gemüselasagne an. Die mediterran geprägte Buffetkomposition bekam dann auch mit einem italienischen Nachspeisenklassiker ein stilsicheres Ende: Tiramisu classico wurde den Gästen zum süßen Abschluss des Dinners geboten.



Party Rent zeichnete an diesem Abend für die Bereitstellung der Non-Food-Artikel verantwortlich, die exposive medien gruppe stellte Ton- und Lichttechnik bereit. Das Catering kam vom Unternehmen Der Party Löwe.

