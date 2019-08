Pressemitteilung BoxID: 764494 (Schloss Drachenburg gGmbH)

Eine Reise in das Reich der Fantasie

Schloss Drachenburg lädt ein zum Staunen und Träumen

Zauberhaft, geheimnisvoll und prächtig – so lässt sich das „Fest der Fantasie“ beschreiben, das am 22. September 2019 zwischen 11 und 18 Uhr Besucher aller Altersgruppen auf Schloss Drachenburg erwartet. Anlass ist die Veranstaltungsreihe „Stadt Land Fluss“, die vom LVR bereits zum fünften Mal organisiert wird und die in diesem Jahr den „Kulturlandschaftsraum des Siebengebirges“ in den Blickpunkt rückt.



In seinem Grußwort zu „Stadt Land Fluss“ rät Ministerpräsident Armin Laschet, den „Mythen, die um das Siebengebirge kreisen“ nachzuspüren. Das möchten auch die Veranstalter des Schlosses – und haben zugleich weitere Mythen hinzugefügt. An 15 verschiedenen Orten entführen Walking Acts, Akrobaten, Tänzer und Musiker die Gäste ins Reich der Fantasie. Sei es der Goldene Drache, der die Blicke auf sich zieht, oder die Vertikalseil-Artistin, die mit einem Baum des Parks zu verschmelzen scheint. Sei es die Rote Couch, die zum Leben erwacht, oder das „Vorlesezimmer“, bei dem eine Künstlerin für einzelne Besucher Literatur auswählt und vorträgt.



Verantwortlich für Auswahl und Dramaturgie ist Markus Eisolt von „Pantao“. Vor mehr als 20 Jahren gegründet, sind er und seine Walking Acts heute auf zahlreichen Festivals und Events zu Gast. „Irgendwann haben wir den Stelzenlauf für uns entdeckt und spezielle Figuren entwickelt, die über den Köpfen der Menschen zu schweben scheinen.“ Die fantastischen Wesen verbinden Elemente der Natur mit surrealen Accessoires. Ob Waldelfen, Blütenlichter oder Vogelbäume – die mit viel Liebe zum Detail geschaffenen Figuren laden zum Betrachten und Staunen ein. Hinzu kommt der abwechslungsreiche Mix verschiedener Künstler aus Europa und Amerika, den Markus Eisolt speziell für das „Fest der Fantasie“ zusammengestellt hat.



Auch für das kulinarische Angebot ist er zuständig: „Da war uns wichtig, dass Stände und Speisen in das atmosphärische Konzept passen.“ Wer Alternativen zu Crêpe, Flammkuchen oder Suppe wünscht, dem empfiehlt die Drachenburg den eigenen Picknickkorb. „Unsere Gäste können gerne Decken und Kissen mitbringen. Denn unser Park eignet sich hervorragend für ein entspanntes Essen im Freien. Damit man anschließend gestärkt die nächsten Attraktionen ansteuern kann“, sagt Alexandra von dem Brinke, die auf der Drachenburg für Veranstaltungen zuständig ist.



Zum Verwöhnprogramm für die Augen und den Geschmackssinn gesellt sich die musikalische Untermalung, die im Park und in den Räumen des Schlosses von namhaften Künstlern dargeboten wird. Über 10 Aufführungen unterschiedlicher Musikrichtungen sind für den Tag geplant.



Trotz der Programmfülle ist der Eintritt sehr günstig: Kinder und Jugendliche haben freien Zugang, Erwachsene zahlen nur 5 Euro – und können neben den zahlreichen Attraktionen auch das Schloss und den Landschaftspark besichtigen. Noch ein Grund mehr, den 22. September bereits heute in den Kalender einzutragen.



Tickets unter: www.schloss-drachenburg.de

