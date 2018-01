DIE KLEINE HEXE: Die größte Film-Preview in Hexenverkleidung - Weltrekordversuch am Sonntag, 28.01.18, 14:30 Uhr in den APOLLO CINEMAS und in der SCHAUBURG, Gelsenkirchen

Die APOLLO CINEMAS und die SCHAUBURG möchten mit ihren Besuchern einen Weltrekord aufstellen: Am Sonntag, den 28.01.2018 um 14:30 Uhr laden wir in beiden Kinos alle kleinen und großen Hexen und Hexenmeister zur Vorpremiere des Films DIE KLEINE HEXE ein. Jeder Besucher, der mit Hexenkostüm erscheint, zählt als offizieller Teilnehmer am Weltrekordversuch.



Als Verkleidung müssen mindestens zwei der folgenden drei Punkte Bestandteil des Kostüms sein:







typische Kopfbedeckung (z. B. Hexen- oder Zaubererhut, Kopftuch)

Hexengesicht (z. B. Schminke, Hexennase, Warze)

Zauber-Utensil (z.B. Zauberstab, Hexenbesen, Zauberbuch)





Viele weitere Infos für unsere Kino-Gäste gibt es hier: kino-gewinnspiel.de/diekleinehexe/



Wenn der Weltrekord geknackt ist, erhält jeder teilnehmende (verkleidete) Preview-Besucher eine offizielle, persönliche Weltrekord-Urkunde. Wir freuen uns, wenn sich zahlreiche kleine und große Kinogäste ins Hexen- oder Zauber-Kostüm werfen. Ab 13:00 Uhr helfen wir gerne beim Schminken und Zauberhut-Basteln. Also am 28.01. den Besen satteln und nicht zu spät kommen!



Über DIE KLEINE HEXE:



Seit ihrem Erscheinen vor 60 Jahren begeistert Otfried Preußlers DIE KLEINE HEXE ganze Generationen von Kindern. In der ersten Realverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers erweckt Karoline Herfurth nun eine der populärsten Literaturfiguren zu neuem Leben. Unter der Regie von Michael Schaerer spielt sie eine aufmüpfige junge Hexe, die auf der Suche nach Gut und Böse die ganze Hexenwelt auf den Kopf stellt.

