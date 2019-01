04.01.19

Die SCHAUBURG zeigt die hochinteressante Dokumentation AN DEN RÄNDERN DER WELT in einer Sondervorstellung am Donnerstag, den 10.01.2019 um 20:00 Uhr. Dazu begrüßen wir den Fotografen und Greenpeace-Aktivisten Markus Mauthe, der nach der Filmvorführung für ein Publikumsgespräch zur Verfügung stehen wird. 3,00 EUR vom Eintrittspreis gehen als Spende an Greenpeace.



An den Rändern der uns bekannten Welt leben sie, die letzten indigenen Völker, die mittlerweile von den Folgen der Zivilisation betroffen sind. Bevor auch diese Gemeinschaften dem stetigen Vordringen der Globalisierung weichen müssen, ist der Fotograf und Greenpeace-Aktivist Markus Mauthe zu ihnen gereist – mit dem Ziel, die Schönheit der indigenen Kulturen für uns sichtbar zu machen. Die Reise führt vom Südsudan und Äthiopien zu den Seenomaden nach Malaysia und den Indios im brasilianischen Mato Grosso, die begonnen haben, sich gegen die Zerstörung ihres Lebensraums zu wehren.



Markus Mauthe feiert seit Jahren nicht nur mit seinen Bildern, sondern auch mit seinen Reisevorträgen große Erfolge – über 250.000 Zuschauer haben in den letzten 25 Jahren seine Berichte und Shows besucht. Nun hat er sich erstmals von einem Kamerateam begleiten lassen. Das Ergebnis ist ein Film mit nahen, unverstellten Begegnungen in betörend schönen Bildern – und ein Appell für den Erhalt der indigenen Lebenswelten, die ohne unser entschlossenes Umdenken und Handeln dem Untergang geweiht sind.



Weitere Informationen über AN DEN RÄNDERN DER WELT finden Sie unter http://raender-der-welt-film.de/.

