Bienensterben - Thema beim Stammtisch der Odenwälder Schäfer

Die Mitglieder des Odenwälder Schäfervereins



treffen sich in regelmäßigen Abständen zum gemütlichen, geselligen Austausch über verschiedene Themen z.B. der Schafhaltung, Schafzucht und Landschaftspflege, Veranstaltungen, u.v.m.. Der Stammtisch ist offen auch für Nichtmitglieder und alle, die über Schafhaltung nachdenken und deren Fragen.



Der nächste Stammtisch findet am



Freitag, den 03. August 2018 ab 20:00 Uhr im Gasthaus



„Zum grünen Baum“, Gumpersberger Str. 24 in 64732 Bad König



statt.



Thema: Das derzeit viel diskutierte Bienensterben ist derzeit in allen Medien zu finden. Holger Fleck vom Bienenzuchtverein Höchst i. Odw.

wird einen Einblick in die Imkerei geben.



Der Schäferverein freut sich über Ihren Besuch.



Für weitere Informationen steht Bernd Keller (1. Vorsitzender) unter der Tel.: 06061 71201 oder E-Mail: bernd.keller@odenwald-schaefer.de zur Verfügung

