Scania Rent: 20 Jahre Scania Lkw-Vermietung

Es begann mit 65 Scania Lkw, die in Deutschland damals zum Mieten angeboten wurden – zur Tages-, Wochen- oder Monatsmiete. Was 1998 auf der IAA Nutzfahrzeuge als ScanRent Premiere feierte, hat sich in zwei Jahrzehnten zu Scania Rent Truck & Trailer mit einem Portfolio von 1.800 Lkw und Trailern entwickelt.



Ob Standard Sattelzugmaschine, Volumen- oder Kühlauflieger, Trockenkoffer, Kipper, Absetzer, Abroller, Kurzzeit- oder Langzeitmiete: Die Miete eines Scania umfasst weitaus mehr als nur Sattelzugmaschine oder Fahrgestell. Längst hat sich Scania Rent Truck & Trailer als komplette Transportlösung etabliert, die zahlreiche Dienstleistungen wie Scania Fleet Management, Reifenservice und Mautabrechnung beinhaltet.



Scania Mietfahrzeuge: Kraftstoffsparend, modern und profitabel



Die Flotte der Scania Mietfahrzeuge überzeugt mit modernster Technik, einem attraktiven Fahrerhaus und beachtlicher Kraftstoffeffizienz. Denn nicht nur die Mietrate allein, sondern auch der Kraftstoffverbrauch spiegelt sich am Ende des Monats für den Kunden in seinem Ergebnis wider.



„Unsere Scania Rent Fahrzeuge sind auf Kraftstoffeffizienz ausgelegt und bieten somit eine direkte Reduzierung der Fuhrparkkosten“, erklärt Jörg Dillmann, Bereichsleiter Scania Rent, Scania Deutschland Österreich. „In diesem Zusammenhang sehen wir bei unseren Kunden ein steigendes Interesse, die Fahrzeuge nach Mietende direkt zu übernehmen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir entsprechende Möglichkeiten.“



Bei Scania kann der Kunde sowohl Scania Sattelzugmaschinen als auch Fahrgestelle sowie gezogene Einheiten oder den Komplettzug mieten. Die Mietstützpunkte erstrecken sich über ganz Deutschland und umfassen 18 Stationen mit 56 Auslieferungsstützpunkten. Zur Vermietung steht den Kunden eine Flotte von 1.800 Fahrzeugen bereit, davon sind 1.500 ziehende und 300 gezogene Einheiten zu mieten. Scania Rent Truck & Trailer bietet sowohl Kurzzeitmiete als auch Langzeitmiete an. Die Mietdauer liegt zwischen 1 Tag und 12 Monate, mit der Option den Mietzeitraum zu verlängern.



Gleichzeitig mit der Fahrzeugmiete erhält der Kunde eine Reihe von Servicebausteinen, wie Reparatur, Wartung, Reifenservice, Pannenhilfe, Ersatzfahrzeug, Versicherung und Steuer. Während der Laufzeit ist der Kunde europaweit mit dem



Scania-Full-Service-Vertrag abgesichert. Auf Wunsch erhält der Kunde auch einen Fahrzeug- bzw. Flottenreport per Scania Fleet Management. Mit dem „Alles aus einer Hand“-Angebot hat der Kunde keine Kapitalbindung, sondern behält über feste kalkulierbare Raten seine Liquidität. Das gilt für die Kurzzeit- und die Langzeitmiete gleichermaßen.



Maximale Flexibilität bei Bedarfsspitzen



„Scania Rent Truck & Trailer bietet die ideale Möglichkeit, um auf Kapazitätsengpässe im Fuhrpark oder auf den Bedarf an Spezialfahrzeugen kurzfristig zu reagieren“, beschreibt Jörg Dillmann, Bereichsleiter Scania Rent, Scania Deutschland Österreich, die Vorteile der Vermietung. „Wir bieten unseren Mietkunden „Alles aus einer Hand“, Full-Service-Lösungen mit einem umfassenden Dienstleistungsportfolio an, welche sich Jahr für Jahr weiter entwickeln“, so Dillmann. „Außerdem“, so der Scania Rent-Experte, „kann man einen Scania nur bei Scania mieten!“





