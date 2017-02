apo.com wird neuer Trikot-Sponsor der DHfK Handball

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben einen neuen Trikot- und Goldsponsor. Deutschlands modernste Online-Apotheke apo.com wird sich ab dem Spiel gegen FRISCH AUF! Göppingen auf dem Kragen der DHfK-Trikots und auf den Hosen der Handballprofis präsentieren. Neben umfangreicher Präsenz in der ARENA Leipzig ziert das Logo der Online-Apotheke mit dem Firmensitz in Leipzig außerdem zukünftig die Rückenfläche der Auswärtstrikots.



Gleichzeitig wird apo.com das erste Heimspiel des Jahres am 01. März gegen FRISCH AUF! Göppingen präsentieren. Mit ihrem Engagement bei den Handballern des SC DHfK Leipzig unterstreicht die Online-Apotheke ihre Verbundenheit zu der Region und das Anliegen, Fitness und sportliche Aktivitäten zu fördern.



Die Partnerschaft mit der Apotheke, die über 100 Mitarbeiter beschäftigt, läuft vorerst bis Saisonende. Darüber hinaus streben beide Seiten eine langfristige Kooperation an. Das Besondere für alle Zuschauer: Auf den Klatschpappen in der ARENA finden Handballfans beim Heimspiel gegen Europapokalsieger Göppingen attraktive Sonderangebote von apo.com.



„Mit apo.com konnten wir ein junges, innovatives und sehr erfolgreiches Unternehmen für den SC DHfK Handball gewinnen. Der Einstieg von apo.com ist eine tolle Wertschätzung für den Verein und die sportliche Leistung unserer Mannschaft im letzten halben Jahr. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, von der auch unsere Fans und Partner profitieren werden. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen und am Mittwoch den ersten Sieg im Jahr 2017 einfahren", so Geschäftsführer Karsten Günther.



FIT FÜR’S FEIERN MIT APO.COM



Beim ersten Heimspiel der Rückrunde freuen wir uns wieder auf ein spannendes Handball-Event mit großartigem Spitzensport. Als Online-Apotheke apo.com unterstützen wir unser Leipziger Team und wünschen uns eine energiegeladene und erfolgreiche Mannschaft.



Wir, apo.com, sind die modernste Online-Apotheke Deutschlands und kommen aus Leipzig. In unserem Online Shop bieten wir rezeptfreie Arzneimittel (wie z.B. Aspirin oder Voltaren), Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel bis zu 60% günstiger an – und liefern schon am nächsten Tag. GRATIS!*



Diese Spitzenleistung können wir natürlich nur als perfekt eingespieltes Team meistern. Unsere mehr als 100 Mitarbeiter geben jeden Tag alles für vollste Kundenzufriedenheit und einen unkomplizierten Einkauf. Als Apotheke ist es uns auch ein besonderes Anliegen, Fitness und sportliche Aktivitäten zu fördern. Ganz klar, dass apo.com für unsere Handballhelden vom DHfK als Gold-Sponsor einsteht!



Für das Spiel gegen FRISCH AUF! Göppingen und alle weiteren drücken wir unserem Team fest die Daumen!



* Alle Bestellungen, die Mo-Fr bis 16:00 eingehen und ausschließlich Produkte mit dem Hinweis "sofort lieferbar" enthalten, verlassen in der Regel noch am selben Tag unser Haus. Gratis Versand gilt ab € 39 Warenwert. Alle Angaben zu Preisvorteil und Ersparnis beziehen sich auf den Apothekenverkaufspreis (nähere Informationen unter „apo.com"). Ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel.

