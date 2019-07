Pressemitteilung BoxID: 759117 (Savills Immobilien Beratungs-GmbH)

Savills berät SBD Automotive bei Immobilienvergrößerung in Düsseldorf

Die SBD Automotive Germany GmbH* - Consultant der Automobilbranche mit Hauptsitz in England - expandiert am Standort Düsseldorf und bezieht den Burgunderhof in Heerdt. Durch den Umzug vergrößert das Unternehmen seine heutige Bürofläche in der Gustav-Poensgen-Straße in Friedrichstadt auf insgesamt 220 m² in der Burgunderstraße 27-31 im Stadtteil Heerdt. Eigentümerin der rund 6.400 m² großen Immobilie ist Union Investment. Während des Vermittlungsprozesses war Savills beratend für den neuen Mieter tätig.



„Die Immobilie sowie deren Außenanlagen wurden umfassend modernisiert und restrukturiert, sodass die Nutzer von einer hohen Aufenthaltsqualität und flexiblen Grundrissen profitieren. Darüber hinaus ist das Ensemble in jeglicher Weise gut zu erreichen, da es in unmittelbarer Nähe des öffentlichen Nahverkehrs und der Autobahn liegt. Das umliegende Gewerbegebiet besticht zusätzlich durch die ansässige Branchenvielfalt aus Industrie, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten, wodurch Mitarbeitern ein attraktives Umfeld geboten wird“, so Sebastian Renke, Associate Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.



SBD Automotive ist ein weltweites Team von Experten im Bereich vernetztes Auto, autonomes Fahren, Mobilität und Cyber-Sicherheit. Nach mehr als 20 Jahren fokussierter Zusammenarbeit mit der Automobil-Industrie ist das Unternehmen ein vertrauenswürdiger Partner für zahlreiche weltweit führende Automobilmarken. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (