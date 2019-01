Sparco wird Official Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams

16.01.19

Das Alfa Romeo Sauber F1 Team freut sich zu verkünden, dass Sparco zum Official Partner des Teams geworden ist.



Sparco wurde 1977 gegründet und produziert seitdem fortschrittlichste Motorsportausrüstung und -zubehör für verschiedene Rennserien. Das italienische Unternehmen wird die Fahrer ausstatten sowie Sicherheitsausrüstung für die Pit-Crew des Alfa Romeo Sauber F1 Teams bereitstellen. Zudem werden ab der Formel-1-Saison 2019 in den Einsitzern Sicherheitsgurte von Sparco eingesetzt.



Das Sparco Logo wird auf der Position «Sidepod Floor Line» auf beiden Autos angebracht.



Frédéric Vasseur, CEO Sauber Motorsport und Teamchef Alfa Romeo Sauber F1 Team:

“Wir freuen uns, unsere neue Partnerschaft mit Sparco als Official Partner zu verkünden. Sparco setzt im Motorsport seit Jahrzehnten im Design und der Produktion von Ausrüstung und Zubehör Standards. Indem sie unsere Fahrer und Pit-Crew mit ihren Produkten ausrüsten, versichern wir gemeinsam, dass unser Team mit Artikeln versorgt wird, welche den höchsten Anforderungen der Sicherheit und des Komforts gerecht werden. So werden wir um ehrgeizige Resultate in der Weltmeisterschaft kämpfen können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”



Claudio Pastoris, CEO Sparco:

“Wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft. Sie basiert auf zwei Grundsätzen, die für das Unternehmen, das ich repräsentiere, eine äusserst grosse Bedeutung haben. Zum einen ist dies unsere Erfahrung im Motorsport, denn wir statten bereits seit über 40 Jahren einige der konkurrenzfähigsten Teams und Fahrer der Formel 1 aus. Des Weiteren ist es unsere langjährige Partnerschaft mit Alfa Romeo und der FCA Gruppe, die uns an die Spitze der Produktion von OEM-Sitzen und Zubehör der leistungsfähigsten Fahrzeuge dieses Unternehmens gebracht hat. Die Möglichkeit, einen Beitrag zur Sicherheit in der Entwicklung des neuen Einsitzers beitragen zu können, sowie zwei ausserordentliche Rennfahrer wie Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi auszustatten, ist eine Ehre und eine grosse Verantwortung für uns.”



Über Sparco:

SPARCO® ist ein ausgezeichneter italienischer Hersteller von Motorsportausrüstung und -zubehör. Das bahnbrechende Unternehmen wird in der Welt des Rennsports stets mit garantierter Qualität sowie Sicherheit verbunden. SPARCO® entwirft seit 1977 innovative und revolutionäre Produkte, die Spitzentechnologie und einen Style, der die Bedürfnisse eines Champions versteht, miteinander verbinden und diese in Siege umwandelt. Dabei bieten die Produkte Rennfahrern den höchsten Schutz und hohe Leistungsfähigkeit. Die Gruppe ist in mehr als 100 Ländern tätig und hat derzeit über 700 Angestellte in drei Kontinenten – Europa, Amerika und Afrika. Diese arbeiten in sieben Produktionsstätten (drei in Italien, drei in Tunesien und eine in den USA), sowie in zwei Auslandszweigstellen (USA und Spanien).



Für weitere Informationen über Sparco besuchen Sie bitte: www.sparco-official.com

