Axitea wird Official Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams

Wir freuen uns sehr zu verkünden, dass Axitea SpA, ein Unternehmen das Teil des privaten Aktienfonds Stirling Square Capital Partners ist, neuer Official Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams ist.



Axitea unterstützt das Team durch seine fortgeschrittenen Internet-Sicherheitsdienste – mit dem Ziel, digitale Güter zu schützen, die in der heutigen Zeit für die Strategie und Konkurrenzfähigkeit eines jeden Unternehmens an Wert gewinnen.



Axitea wird durch diese Partnerschaft zum einzigen Anbieter für Internet-Sicherheitsdienste in Italien, der in der Welt der Formel 1 aktiv ist. Das Unternehmenslogo wird auf dem C37 sichtbar sein, auf den Positionen Sidepod Top, sowie Sidepod Floorline (Grands Prix von Monaco und Italien).

Marco Bavazzano, CEO Axitea:

“Wir sind stolz darauf, unser Unternehmen gemeinsam mit dem Alfa Romeo Sauber F1 Team in die Welt der Formel 1 zu bringen. Schnelligkeit, Innovation, und Technologie sind Werte, die wir mit dem Alfa Romeo Sauber F1 Team teilen. Wir leben in einer digitalen Ära, in der Daten zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren gehören. In einem solchen Szenario, das auf der Technologie basiert, müssen Unternehmen fortgeschrittene Sicherheitsmassnahmen ergreifen, um ihre Daten zu schützen.“



Frédéric Vasseur, CEO Sauber Motorsport AG, und Teamchef Alfa Romeo Sauber F1 Team:

“Wir freuen uns sehr unsere Partnerschaft mit Axitea als neuer Official Partner des Alfa Romeo Sauber F1 Teams zu verkünden. Axitea wird uns mit ihren fortgeschrittenen Internet-Sicherheitsdiensten und Fachkenntnissen bestens unterstützen, und unsere Konkurrenzfähigkeit in der fordernden Welt des Motorsports, uns insbesondere in der Formel 1, steigern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”



Webseite: http://www.sauberf1team.com/de

Medien: http://www.sauberf1team.com/de/press

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren