Santaverde Kosmetik auf Basis frischer Aloe Vera: vielseitig wirksam auch bei Hautkrankheiten

Die Aloe Vera wird bereits seit Tausenden von Jahren als Heil- und Schönheitspflanze verwendet. Auch heute noch gilt sie als der Allrounder in der Naturheilkunde wenn es um Hautprobleme geht. Ob zur Wundbehandlung, bei Hautkrankheiten wie Ekzemen, Dermatitis, Schuppenflechte oder Sonnenbrand. Die Aloe hat ein medizinisch erwiesenes, breites Wirkungsspektrum: Sie spendet und speichert Feuchtigkeit, aktiviert die Zellerneuerung, wirkt antientzündlich, kühlend, reizlindernd und fördert die Wundheilung. Diese Vielseitigkeit macht sie zum idealen Wirkstoff für die Schönheit der Haut sowie auch zur Linderung von Hautproblemen.



Santaverde Gründerin Sabine Beer weiß, wovon sie spricht, wenn es um Hautprobleme geht. Denn die Geschichte von Santaverde begann mit der Rettung ihrer eigenen Haut. Noch mit 30 Jahren – lange nach der üblichen Pubertätsakne – hatte sie mit einer entzündlichen, unreinen und stark irritierten Haut zu kämpfen. So wurde sie auf die Aloe Vera aufmerksam, die zunächst ihre Haut und später – durch die Gründung von Santaverde – ihr ganzes Leben veränderte.



Als einzige Kosmetikmarke ersetzt Santaverde daher bei allen Produkten die Wasserphase durch reinen Aloe Vera Pflanzensaft (Aloe Barbadensis Miller) aus hauseigenem, kontrolliert biologischem Anbau in Andalusien. Ergänzt wird der reine Saft um wertvolle Pflanzenöle und -extrakte , die ebenfalls vielseitige Wirkungen zur Pflege der Haut sowie auch bei der Linderung von Problemhaut bieten.



Die richtige Pflege bei Hautkrankheiten

Bei den meisten Hautkrankheiten kann die passende Pflege zur Linderung der Symptome beitragen, da Kosmetik die Haut von außen mit Nährstoffen, Vitaminen und Feuchtigkeit versorgt und die empfindliche Hautbarriere schützt. Santaverde stellt ausschließlich kosmetische Produkte und keine medizinischen Präparate her. Eine pauschale Produktempfehlung ist bei Hautkrankheiten nur schwer möglich. Die Diagnose und Behandlungsempfehlung sollte durch einen Hautarzt erfolgen. Die Empfehlungen im Folgenden basieren auf den Erfahrungen der Santaverde KosmetikerInnen und KundInnen mit Hautkrankheiten sowie wissenschaftlichen Erkenntnissen zu einzelnen Wirkstoffen. Eine persönliche Beratung zu individuellen Hautbedürfnissen bieten die Santaverde KosmetikerInnen.



Akne und unreine Haut

Akne ist eine der am häufigsten auftretenden Hautkrankheiten. Nicht jede Akne zeigt das gleiche Hautbild und jede Haut hat verschiedene „Phasen“. Der monatliche Zyklus, Stress und vor allem die Ernährung haben Einfluss auf die Ausprägung der Krankheit. Die Akne ist vor allem eine Erkrankung des Talgdrüsenfollikels. Dabei verstopfen die Talgdrüsen (Komedonen), die den idealen Nährboden für die Vermehrung von Bakterien bieten. So kommt es zu einer Entzündungsreaktion des umliegenden Gewebes und der sichtbaren Rötung der Haut. Aus dem Komedo entwickelt sich eine Papel, Pustel oder sogar ein Knoten, von unreiner Haut bis hin zur schweren Verlaufsform einer Akne.



Akne – Anspruch an die Gesichtspflege

Eine Pflege gegen Akne sollte effektiv gegen Unreinheiten und deren Neuentstehung wirken. Ideal sind daher antibakterielle, antientzündliche und talgregulierende Wirkstoffe. Zusätzlich sollte die Pflege mild sein, die Haut nicht austrocknen oder reizen und die gestresste Haut beruhigen und wieder in Balance bringen.



Santaverde Produktempfehlungen bei Akne

Besonders wichtig ist eine gründliche Reinigung. Das ölfreie aloe vera reinigungsgel reinigt die Haut tiefenwirksam und schonend. Zur Pflege ist vor allem die Produktlinie pure ideal. Alle Produkte enthalten den entzündungshemmenden Extrakt aus der Stiefmütterchenblüte sowie talgregulierende Salicylsäure und sind unbeduftet. Der pure clarifying toner mit Thymianhydrolat wirkt antibakteriell, klärt und beugt Unreinheiten vor. Zur Basispflege eignet sich das das pure mattifying fluid, das die Haut mithilfe von beruhigendem Hagebuttenkernöl mattiert und Unreinheiten entgegenwirkt. Als ergänzende Spezialpflege kann vor der Basispflege das leichte pure refining serum aufgetragen werden – es wirkt verfeinernd und wirkt durch das Nachtkerzenöl rötungslindernd. Unreine Haut geht nicht immer nur mit fettiger Haut einher. Viele haben auch mit trockener Haut bzw. trockenen Hautstellen zu kämpfen oder benötigen z.B. im Winter mehr Pflege. Als Zusatzpflege eignen sich besonders die etwas milderen „ohne Duft“ Varianten der aloe vera creme medium oder der aloe vera creme rich. Für die sensible Augenpartie kann ergänzend die aloe vera augencreme ohne Duft angewendet werden.



Couperose

Die Couperose ist eine anlagebedingte Gefäßerweiterung, die vor allem das Gesicht betrifft. Die meist erblich veranlagte Bindegewebsschwäche tritt meist ab dem 30. Lebensjahr auf. Im Anfangsstadium entsteht nur eine vorübergehende Rötung, vor allem auf Nase und Wangen, die später dauerhaft werden kann. Die Haut ist meist empfindlich und neigt zur Trockenheit. Teilweise fühlt sich die Haut heiß an und brennt. Eine Couperose kann später auch in eine Rosacea übergehen.



Couperose – Anspruch an die Gesichtspflege

Wichtig ist vor allem eine beruhigende Pflege, welche die Durchblutung der Haut nicht zusätzlich anregt. Zudem sollte die Pflege mild sein und bestenfalls keine Duftstoffe enthalten. Auch wenn die Haut bei Couperose oft zu Trockenheit neigt, sollte auf stark fettende Cremes verzichtet werden.



Santaverde Produktempfehlungen bei Couperose

Da Santaverde sehr leichte Produkte mit einem höheren Anteil an hydrophilen Stoffen und weniger Ölen anbietet (Öl-in-Wasser-Emulsionen) werden die Santaverde Cremes in der Regel sehr gut vertragen. Als milde Reinigung empfiehlt sich die aloe vera reinigungsemulsion. Anschließend ist der aloe vera toner sensitive mit Rosenblütenhydrolat beruhigend und stärkend und somit ideal für die empfindliche Haut. Als Basispflege eignen sich sowohl das pure mattifying fluid mit beruhigendem Hagebuttenkernöl, als auch die aloe vera creme light ohne Duft. Beide Produkte sind sehr leicht und intensiv feuchtigkeitsspendend. Als Spezialpflege wirken das pure refining serum sowie das aloe vera hydro repair gel ohne Duft – beide mit Nachtkerzenöl - rötungslindernd und pflegend. Für die Augenpartie ist die aloe vera augencreme ohne Duft zu empfehlen.



Rosacea

Bei der Rosacea handelt es sich um eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die hauptsächlich das Gesicht betrifft. Die Krankheit beginnt meist im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie äußert sich zunächst durch Rötungen, welche durch die erweiterten Äderchen der Haut hervorgerufen werden. Dieses Frühstadium wird auch als Couperose bezeichnet. Die Rötungen verstärken sich mit der Zeit und es entstehen entzündete Pusteln und Knötchen, die fleckenförmig und teils schuppig aussehen. Betroffen sind vor allem Nase, Kinn und Stirn. Die Haut der Rosacea Patienten ist sensibel und irritiert.



Rosacea – Anspruch an die Gesichtspflege

Dadurch, dass es bei der Rosacea zu Entzündungsprozessen kommt, sind antientzündliche und beruhigende Wirkstoffe wichtig, die nicht adstringierend wirken sollten. Die Haut ist sehr empfindlich und reagiert auf viele Inhaltsstoffe gereizt. Vor allem reiz- und rötungslindernde Wirkstoffe wirken sich positiv auf das Hautbild aus. Zusätzlich sollte der Säureschutzmantel stabilisiert werden. Um den Sebumüberschuss zu regulieren, sind talgregulierende Wirkstoffe ideal. Auch eine intensive Hydratation der Haut ist wichtig, um die Schuppenbildung zu minimieren. Wichtig sind leichte Texturen mit geringem Fettanteil, die aber gleichzeitig ausgleichend und pflegend wirken. Um die Haut nicht unnötig zu reizen sind Duftstoffe eher nicht empfehlenswert.



Santaverde Produktempfehlungen bei Rosacea

Als sanfte Reinigung empfiehlt sich die aloe vera reinigungsemulsion. Um die Entzündungen und die Talgproduktion zu minimieren, ist der pure clarifying toner mit Salicylsäure aus Weidenrinden gut geeignet. Zur Pflege empfehlen sich das leichte und feuchtigkeitsspendende pure mattifying fluid als auch die aloe vera creme light ohne Duft, die in die noch tonerfeuchte Haut einmassiert werden sollten. Besonders in Phasen, in denen die Haut viele Entzündungen aufweist, sind als Spezialpflege das pure refining serum sowie das aloe vera hydro repair gel ohne Duft – beide mit reizlinderndem Nachtkerzenöl - geeignet. Für die empfindliche Augenpartie ist die aloe vera augencreme ohne Duft ideal.



Psoriasis

Psoriasis oder auch Schuppenflechte genannt, ist eine chronische Autoimmunerkrankung. Die Krankheit entsteht dadurch, dass Hautzellen stark beschleunigt an die Oberfläche transportiert werden, da das Immunsystem die Hautzellen angreift. Die Psoriasis führt zu roten, entzündeten Hautstellen, die mit silbrigen Schuppen bedeckt sind. Diese Hautareale sind meist scharf begrenzt und entzündlich gerötet. Psoriasis wird oft von Juckreiz begleitet. Die Symptome können am ganzen Körper auftreten, wie auch an der Kopfhaut. Im Gesicht ist vor allem der Haaransatz betroffen.



Psoriasis – Anspruch an die Gesichtspflege

Auch wenn man die Krankheit durch Pflegeprodukte nicht heilen kann, kann man dennoch die Symptome wie Juckreiz und Entzündungen lindern und die Ablösung der Schuppen fördern. Da die Haut bei Psoriasis sehr trocken ist, benötigt sie reichhaltige Pflegewirkstoffe, welche die Hautschutzbarriere stärken. Um die Haut nicht unnötig zu reizen sind auch bei dieser Hautkrankheit Duftstoffe nicht empfehlenswert.



Santaverde Produktempfehlungen bei Psoriasis

Die Aloe Vera ist mit ihrer juckreizlindernden und entzündungshemmenden Eigenschaften ideal bei Psoriasis. Auch Salicylsäure – die in allen Santaverde pure Produkten enthalten ist - ist ein bekanntes Mittel in der Psoriasis-Behandlung, um die Schuppen abzulösen und Entzündungen zu hemmen. Als Reinigung eignet sich die aloe vera reinigungsemulsion, da sie rückfettend wirkt und den Hydro-Lipidmantel der Haut bewahrt. Zum Tonisieren ist der pure clarifying toner empfehlenswert. Da die trockene Haut eine reichhaltige Pflege benötigt, eignet sich hierfür die aufbauende aloe vera creme rich ohne Duft mit beruhigendem Nachtkerzen- und feuchtigkeitsbindendem Arganöl. Als Spezialpflege wirken das pure refining serum aber auch das aloe vera hydro repair gel ohne Duft durch das beruhigende Nachtkerzenöl juckreizlindernd. Für die empfindliche Augenpartie ist – wie bei jeder Problemhaut - die aloe vera augencreme ohne Duft die richtige Wahl. Als mildestes, purstes Aloe Vera Kosmetikprodukt, kann das aloe vera gel pur ohne Duft auch stellenweise auf gereizte, juckende Hautpartien im Gesicht aufgetragen werden und eignet sich natürlich vor allem für betroffene Stellen am Körper. Auch von unseren body lotions berichten Kunden als gut verträglicher Körperpflege.



Neurodermitis

Neurodermitis, auch atopisches Ekzem genannt, ist eine chronische Hautentzündung, die schubweise auftritt. Die Ursachen liegen in einer Störung des Immunsystems. Bei Neurodermitis ist dazu die natürliche Schutzbarriere gestört, die eine optimale Versorgung der Haut mit Feuchtigkeit gewährleistet. Es mangelt ihr an Fetten (Lipiden), weshalb sie Feuchtigkeit verliert und allergie-auslösende Stoffe sowie andere toxische oder reizende Stoffe, leichter eindringen können. Typische Hautreaktionen sind Juckreiz, Spannungsgefühl und Entzündungen. Der starke Juckreiz führt oft dazu, dass die Haut aufgekratzt wird und es entstehen kleine Verletzungen. So geht die Schutzbarriere immer weiter zurück und Allergene sowie andere irritierende Substanzen können leichter eindringen und wiederum Entzündungen und Juckreiz auslösen.



Neurodermitis – Anspruch an die Gesichtspflege

Da bei Neurodermitis die Schutzbarriere der Haut gestört ist, sind vor allem Wirkstoffe sinnvoll, welche diese natürliche Barriereschicht stärken bzw. wieder aufbauen. Dabei sollte die Fett- und Feuchtigkeitsbalance wieder in ein gesundes Gleichgewicht gebracht werden. Da die Neurodermitis mit starkem Juckreiz einhergeht, juckreizlindernde Wirkstoffe ideal. Eine gute Pflege bei Neurodermitis sollte aber auch rückfettend sein und die Haut mit intensiver Pflege versorgen. Da die Haut sehr anfällig für Allergene ist, sollte auf eine duftstoffarme Pflege zurückgegriffen werden.



Santaverde Produktempfehlungen bei Neurodermitis

Gegen den Juckreiz hilft der in allen Santaverde Produkten enthaltene Aloe Vera Saft. Für eine entzündungshemmende Wirkung sind Wirkstoffe wie der in den pure Produkte enthaltene Stiefmütterchenblütenextrakt geeignet. Zum Aufbau der Fett- und Feuchtigkeitsbalance sind Aloe Vera, Hyaluron und beruhigende Wirkstoffe aus Rose, Hagebutte, Mandel oder Nachtkerze ideal.

Die aloe vera reinigungsemulsion wirkt rückfettend und bewahrt den Hydro-Lipidmantel der Haut. Anschließend aufgesprüht, wirkt der aloe vera toner sensitive durch das enthaltene Rosenblütenhydrolat beruhigend und ausgleichend. Da die trockene Haut eine reichhaltige Pflege benötigt, eignen sich – je nach Pflegebedürfnis und Hautempfinden - die aloe vera creme medium ohne Duft mit schützendem Avodaco- und Traubenkernöl oder die reichhaltige, aufbauende aloe vera creme rich ohne Duft mit beruhigendem Nachtkerzen- und feuchtigkeitsbindendem Arganöl. Als Spezialpflege ist das entzündugshemmende und reizlindernde pure refining serum mit Stiefmütterchenblütenextrakt und Nachtkerzenöl ideal. Für die empfindliche Augenpartie ist – wie bei jeder Problemhaut - die aloe vera augencreme ohne Duft die richtige Wahl. Als mildestes, purstes Aloe Vera Produkt kann das aloe vera gel pur ohne Duft auch stellenweise auf gereizte Hautpartien im Gesicht aufgetragen werden und eignet sich natürlich vor allem für betroffene Stellen am Körper. Auch von unseren body lotions berichten Kunden als perfekter Körperpflege.

