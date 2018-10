Natürlich schöner älter werden: Zwei Neuheiten ergänzen die Produktlinie XINGU age perfect

08.10.18

Ab Oktober wird die Santaverde Produktlinie XINGU age perfect, bestehend aus cream, serum, eye cream und eye serum um zwei Neuprodukte ergänzt: Ein extra sanft reinigender XINGU age perfect cleansing balm, der die Hydro-Lipid-Balance bewahrt sowie ein antioxidativer XINGU age perfect toner, der die Zellaktivität stimuliert. Die Neuheiten vervollständigen XINGU age perfect zu einer kompletten Linie mit allen wichtigen Pflegeschritten.



Als Premium-Pflegelinie für die anspruchsvolle Haut wirkt XINGU age perfect aktiv gegen alle Anzeichen der Hautalterung: Der Eigenschutz der Haut wird nachhaltig gestärkt und oxidativer Stress vermindert. Das synergetische Zusammenspiel der kraftvollen Wirkstoffe ermöglicht die umfassende Anti-Ageing Leistung von XINGU age perfect.



Die Neuheiten der Produktlinie XINGU age perfect



XINGU age perfect cleansing balm

Die reichhaltige Gesichtsreinigung mit einem Wirkstoffkomplex aus brasilianischen Schönheitspflanzen reinigt extra sanft, befreit die Haut gründlich von Make-up und Schmutz und bereitet sie ideal auf die nachfolgende Pflege vor. Ein antioxidatives Saftelixier aus Aloe Vera Blättern und Cashewfrüchten bewahrt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und neutralisiert freie Radikale. Nährende Nuss- und Samenöle aus Andiroba, Babassu, Kokos- und Paranüssen halten die Haut geschmeidig, wirken rückfettend und bewahren die sensible Hydro-Lipid-Balance. Die milde Formulierung verleiht ein reines und samtiges Hautgefühl. Besonders geeignet für anspruchsvolle und trockene Haut.



XINGU age perfect toner

Das Anti-Age Gesichtstonikum mit Schönheitspflanzen des brasilianischen Regenwaldes hydratisiert, stimuliert den Hautstoffwechsel und intensiviert die Wirkung der nachfolgenden Pflege. Ein wirkstoffreiches Saftelixier aus Aloe Vera Blättern und Cashewfrüchten versorgt die Zellen mit nährstoffreicher Feuchtigkeit und hochwirksamen Antioxidantien. Hyaluron verbessert die Feuchtigkeitsbindekraft und wirkt glättend. Reparierendes Ectoin schützt die Zellen vor Umwelteinflüssen und stabilisiert die Hautbarriere. Maracujakrautextrakt verbessert die natürliche Elastizität und aktiviert die Energieproduktion der Hautzellen. Verleiht ein vitalisiertes, gestärktes und gestrafftes Hautgefühl. Besonders geeignet für anspruchsvolle und strapazierte Haut.



Weitere Pflegeprodukte der Produktlinie XINGU age perfect



XINGU age perfect cream

Nährstoffreiche Anti-Age Gesichtscreme zur Verbesserung der Hautfestigkeit für anspruchsvolle und trockene Haut. Glättet das Hautbild. Die intensiv nährende Rezeptur verleiht der Haut neue Energie, Festigkeit und einen strahlenden Teint.



XINGU age perfect serum

Anti-Age Serum zur Reduktion von Mimikfältchen für anspruchsvolle und strapazierte Haut. Wirkt Licht- und Sonnenschäden entgegen. Verleiht ein geglättetes, entspanntes Hautbild.



XINGU age perfect eye cream

Reichhaltige Anti-Age Augencreme gegen Fältchen und Linien für die anspruchsvolle und trockene Augenpartie. Lässt die Augen strahlen. Die pflegende Rezeptur versorgt die zarte Augenpartie umfassend mit schützenden Nährstoffen.



XINGU age perfect eye serum

Glättendes und vitalisierendes Anti-Age Augenserum für die anspruchsvolle Augenpartie. Kühlt und mildert Augenschwellungen. Die leichte Textur zieht schnell ein und hinterlässt die Augenpartie gefestigt und rundum gepflegt.



Die Geschichte von Santaverde XINGU age perfect

Ende der 90er, als das Unternehmen Santaverde bereits über 10 Jahre alt war, reisten die Santaverde Gründer Sabine und Kurt Beer mehrfach in den Nordosten Brasiliens. Bei einer Reise in die Amazonasgebiete lernten sie die ungeheure Pflanzenvielfalt des brasilianischen Regenwaldes kennen sowie die Menschen, die von den Pflanzen aus dem unberührten Regenwald leben.



So entstand die Idee, die einzigartige Wirkkraft der Pflanzen für die Santaverde Kosmetikrezepturen zu nutzen und mit den Rohstoffeinkäufen dazu beizutragen, den Wald und die Menschen zu schützen. Nach vielen Gesprächen mit den Einheimischen und Wissenschaftlern der Universität in Fortaleza wurden die Pflanzen mit den besten kosmetischen Eigenschaften ausgewählt und eine Kosmetiklinie für reife und anspruchsvolle Haut entwickelt: XINGU age perfect.



Der Name der Produktlinie symbolisiert den Ursprungsort der enthaltenen Pflanzenwirkstoffe: An den Ufern des Flusses Xingu wachsen jahrhundertealte, außergewöhnlich leistungsstarke Pflanzen, aus denen Santaverde die kostbaren, antioxidativen Öle und Extrakte gewinnt. Der Xingu Fluss entspringt im Mato Grosso und mündet in den gewaltigen Amazonas Strom. Er ist einer der heiligen Flüsse der Ureinwohner und steht für Lebenskraft und unendliche Fruchtbarkeit. Die ausgedehnten Regenwälder bieten eine üppige, berstend vitale Pflanzenwelt und eine Fundgrube für außergewöhnlich leistungsstarke Kosmetikrohstoffe.



So reduziert XINGU age perfect Anzeichen der Hautalterung

Santaverde ersetzt bei allen Produkten die sonst übliche Wasserphase durch reinen Aloe Vera Pflanzensaft (Aloe Barbadensis Miller) aus hauseigenem, kontrolliert biologischen Anbau in Andalusien. Diese nährstoffreiche Basis wird durch einen Komplex aus mehr als 10 Schönheitspflanzen der Regenwälder an den Ufern des Xingu Flusses ergänzt.



Hochwirksame Pflanzensäfte und –extrakte aus Cashew, Parakresse, Cassia Alata und Guarana sind reich an Carotinoiden, Polyphenolen, Flavonoiden und Vitaminen. Sie schützen vor freien Radikalen, oxidativem Stress und sorgen für eine glatte und straffe Haut.



Leistungsstarke Öle aus Paranuss, Cupuacu, Babassu, Andiroba, Acai und Maracuja enthalten essentielle und ungesättigte Fettsäuren wie Omega 9 Ceramide, Linol- und Linolensäure sowie Vitamine. Sie stärken die Elastizität der Haut, stimulieren die Kollagen- und Elastinsynthese, wirken schützend und unterstützen den Neuaufbau von Hautzellen.



Wirkungsvolle Einzelsubstanzen wie Hyaluron und Ectoin ergänzen die vielseitigen Wirkungen der Pflanzen gezielt, indem sie die Feuchtigkeitsbindekraft verbessern, glättend wirken und die Haut vor Umwelteinflüssen schützen.



Nachhaltiger Schutz und Engagement



Bei der Gewinnung der kosmetischen Rohstoffe achtet Santaverde auf den nachhaltigen Schutz des Regenwaldes. Heilkundige Einheimische sammeln von wild wachsenden Bäumen einen Teil der reifen Früchte und Samen, ohne den Fortbestand dieser Giganten des Regenwaldes zu gefährden. Die reine Handarbeit in Ernte und Verarbeitung sichert den Lebensunterhalt der einheimischen Bevölkerung und die Unverletztheit des Regenwaldes. Gleichzeitig gibt die Arbeit per Hand Gewissheit, dass ausschließlich Säfte, Öle und Extrakte mit dem gesamten Wirkstoffkomplex der frischen Pflanzen in die Kosmetik gelangen.



Viele Rohstoffe der XINGU age perfect Produktlinie stammen aus kleinen Kooperationen und aus zertifizierter Wildsammlung oder kontrolliert biologischem Anbau. Sie werden nach den Grundsätzen des fairen Handels eingekauft.



„Einen großen Teil des Wissens um den wirkungsvollen Rezepturaufbau und die Kräfte der Heilpflanzen haben wir von den brasilianischen Menschen als selbstverständliches Geschenk bekommen. Darum haben wir uns entschieden, 10 % des Reinerlöses der XINGU age perfect Produkte an Caatinga weiterzuleiten.“, erklärt Santaverde-Gründerin und Geschäftsführerin Sabine Beer. Caatinga ist ein Entwicklungsprojekt im Nordosten, das sich u. a. der Stärkung der Rechte von Mädchen und Frauen widmet. Auch heute noch werden Mädchen dort im Vergleich zu Jungen weniger wertgeschätzt, erhalten keine Ausbildung und werden in Krankheitsfällen oft später oder unzureichend behandelt. Hier hilft Caatinga durch Aufklärung und konkrete finanzielle Unterstützung. Durch die Gewährung von Mikrokrediten ermöglicht Caatinga vielen Frauen in diesem traditionell patriarchalisch geprägten Land, sich eine bescheidene kleine Existenz aufzubauen.



Zertifizierungen

Alle Santaverde Kosmetikprodukte tragen das NATRUE-Gütesiegel für zertifizierte Naturkosmetik sowie das Tierschutzsiegel Leaping Bunny, das Tierversuche an einzelnen Rohstoffen und an Fertigprodukten, auch in Nicht-EU-Ländern, wirksam ausschließt. Alle Santaverde Produkte sind zudem nach den Richtlinien der Vegan Society zertifiziert.



Bezugsquellen

Erhältlich sind die Santaverde Naturkosmetik-Produkte in Reformhäusern, Biomärkten, Naturkosmetikfachgeschäften, ausgewählten Apotheken und Parfümerien sowie auf santaverde.de

