Santander erfüllt Herzenswünsche



15. Wunschbaumaktion bei Santander

Rund 420 Geschenke für Kinder und Jugendliche aus regionalen Einrichtungen





Lichterketten flimmern im Dunkeln und der Duft von Plätzchen liegt in der Luft: Mit der Vorfreude auf die Weihnachtszeit startete Anfang Dezember auch die traditionelle Wunschbaumaktion von Santander – in diesem Jahr bereits zum 15. Mal. Die liebevoll verpackten Geschenke wurden heute an einige Vertreter von sechs sozialen Einrichtungen aus der Region übergeben. In Begleitung der Vertreter besuchten außerdem zwei junge Mütter sowie einige der beschenkten Kinder die Unternehmenszentrale, welche mit spürbarer Dankbarkeit die liebevoll verpackten Präsente persönlich entgegennahmen.



Wie auch in den letzten Jahren beteiligten sich wieder unzählige Santander Mitarbeiter, um Kindern und Jugendlichen aus sozialen Einrichtungen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Rund 420 Wunschzettel verschönerten die geschmückten Weihnachtsbäume im Foyer der Unternehmenszentrale am Santander-Platz und im Gebäude am Nordpark. Die Begeisterung der Mitarbeiter war groß: Bereits am ersten Tag waren die Bäume fast leer gepflückt.



Auch Mitarbeiter der deutschlandweiten Standorte beteiligten sich begeistert an der weihnachtlichen Aktion und sendeten die Pakete per Post an die Zentrale. „Für uns ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, Kindern und Jugendlichen mit dieser Aktion an Weihnachten eine Freude zu bereiten“, berichtet Sarah Ziesak, die sich gemeinsam mit ihren Kollegen aus der Filiale Osnabrück nicht nehmen ließ, aus der Ferne einen Weihnachtswunsch zu erfüllen.



Alle Beteiligten möchten den Kindern und Jugendlichen, die sonst keine Geschenke bekämen, ein schönes Weihnachtsfest bescheren. Ob ein gutes Buch, ein spannender Film oder ein neues Kuscheltier, jeder der vielfältigen Herzenswünsche soll erfüllt werden, damit es eine unvergessliche Weihnacht wird. „Mit der Wunschbaumaktion unterstützt Santander in diesem Jahr Kinder und Jugendliche, die in den Institutionen Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Mönchengladbach, AZEH e.V., Mönchengladbach, Autonomes Frauenhaus Rheydt e.V., Mönchengladbach, Evangelische Jugend- und Familienhilfe gGmbH, Kaarst, Frauen helfen Frauen e.V., Düsseldorf sowie im Bethanien Kinder- und Jugenddorf, Schwalmtal, betreut werden.



