Pressemitteilung BoxID: 745755 (Santander Consumer Bank AG)

Santander beteiligt sich an Earth Hour 2019

Licht aus für den Klimaschutz

.

- Für 60 Minuten werden sämtliche Lichter der Unternehmenszentrale gelöscht

- Santander Gruppe nimmt weltweit an der Klimaschutzaktion teil



Santander beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der globalen Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Am 30. März 2019 schalten um 20.30 Uhr Privathaushalte, Unternehmen und Städte zeitgleich für eine Stunde die Lichter aus – ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Bei Santander gehen die Lichter nicht nur am Santander-Platz in Mönchengladbach aus, sondern auch an vielen anderen Standorten der Bank rund um den Globus.



Ziel der vom World Wide Fund For Nature (WWF) ins Leben gerufenen Klimaschutzaktion ist es, auf einen bewussteren Umgang mit Umwelt- und Energieressourcen aufmerksam zu machen. Allein im vergangenen Jahr beteiligten sich mehr als 180 Länder und über 7 000 Wahrzeichen standen für eine Stunde lang im Dunkeln.



Nicht nur Unternehmen können sich für den Klimaschutz einsetzen. Jeder einzelne kann einen Beitrag leisten. Daher rief die Bank auch seine Mitarbeiter dazu auf, im privaten Umfeld am Samstag das Licht ebenfalls für eine Stunde auszuschalten oder den Weg zur Arbeit auch mal mit dem Fahrrad zurückzulegen. In Mönchengladbach zum Beispiel auf einem Santander nextbike, dem Fahrradverleihsystem der Stadt, das von Santander gesponsert wird.



Ein Video der diesjährigen Aktion von Santander in Deutschland veröffentlicht die Bank zeitnah auf dem Santander YouTube-Kanal.



Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.wwf.de/earthhour/

https://www.nextbike.de/de/moenchengladbach/



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (