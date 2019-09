Pressemitteilung BoxID: 768492 (Santander Consumer Bank AG)

STADTRADELN MG - Santander ist "Fahrradaktivstes Unternehmen"

Mitarbeiter setzen ein Zeichen für den Klimaschutz / Santander Team startet als eines von über 80 Teams und gewinnt

Erstmalig nahm Santander in diesem Jahr an der Aktion STADTRADELN des Klima-Bündnis e.V.teil – und „erradelte“ von allen teilnehmenden Unternehmen die meisten Kilometer. Für die außerordentliche Leistung erhielten die sportgegeisterten Mitarbeiter nun beim „Tag der Mobilität“ die Auszeichnung „Fahrradaktivstes Unternehmen“ in Mönchengladbach.



Mit Hilfe der Aktion sollen möglichst viele Menschen motiviert werden, auf das Fahrrad im Alltag umzusteigen und das Auto stehen zu lassen. Dies trägt zum Klimaschutz bei und setzt ein Zeichen für eine nachhaltige Verkehrspolitik. Insgesamt legte das Santander Team in rund drei Wochen eine Strecke von 9 215 Kilometern zurück, wodurch Santander jetzt den Titel: „Fahrradaktivstes Unternehmen“ in Mönchengladbach führen darf.



Das Santander Team, bestehend aus 32 Kollegen aus vielen unterschiedlichen Bereichen, wurde von Dirk Rheydt, Vorsitzender des Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Clubs (ADFC) Mönchengladbach und Mitarbeiter im Bereich Business Controlling, initiiert. „Neben CO2-Einsparungen brachte die Aktion auch die teilnehmenden Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Eine tolle Aktion, die uns auf dem Weg hin in eine nachhaltige Zukunft verbindet“, fasst Dirk Rheydt zusammen.



Die Aktion bewegte über 1 200 Teilnehmer allein in Mönchengladbach dazu, das Auto stehen zu lassen und stattdessen knapp 250 000 Kilometer zu radeln. Den passenden Rahmen für die Verkündung der Siegerteams bildete der „Tag der Mobilität“ 2019, der am 22. September 2019 rund um das Thema nachhaltige Mobilität ein umfangreiches Programm bot.



