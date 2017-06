Fahrrad-Challenge: 2 000 Euro für einen guten Zweck

Santander Mitarbeiter radelten deutschlandweit

Angefangen mit dem Santander Marathon am Samstag, der Blutspendeaktion dienstags bis hin zum „Tag der Tat“ am Mittwoch – in der „We are Santander-Woche“ zeigen die Santander Mitarbeiter täglich, was in ihnen steckt. Möglichst viele Spenden zu sammeln, ist das gemeinschaftliche Ziel.



Bild 1: Santander Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale und in den Filialen sammeln fleißig Spenden durch jeden gefahrenen Kilometer bei der Fahrrad-Challenge.



Und heute Fahrrad-Challenge und damit wieder eine sportliche Herausforderung innerhalb der Santander-Woche. Zahlreiche Mitarbeiter lieferten sich in der Unternehmenszentrale, im Gebäude am Nordpark sowie in den Filialen ein sportliches Duell. Sie traten kräftig in die Pedalen, denn für jeden gefahrenen Kilometer spendet die Bank zwei Euro für einen guten Zweck.



In Mönchengladbach stiegen die Mitarbeiter zu diesem Zweck auf Standfahrräder und erzeugten mit ihren Tritten Strom, um mit dieser Energie kleine Rennwagen auf einer Slotcar-Bahn in Bewegung zu setzen. Die Kollegen in den Filialen beteiligten sich ebenfalls an der Aktion. Sie radelten von Dienstag bis Donnerstag mit dem Rad zur Arbeit. Durch Aufnahme eines Selfies und der Nennung des Tachostands erhöhten sie zusätzlich den Spendenbetrag.



Insgesamt sind die Santander Mitarbeiter für den guten Zweck rund 950 Kilometer geradelt. So kam mit Unterstützung der Bank die stolze Spendensumme von 2 000 Euro zusammen.

