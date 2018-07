Artikel bei ElfiSanta.de

Originelle Briefe vom Weihnachtsmann Vorausgesetzt, dass Sie sich im Dezember die Frage stellen, was Sie Ihren Liebsten zu diesem wichtigen Anlass schenken sollen, können Sie was Passendes unter dem Link elfisanta.de auswählen. Dort werden persönliche Briefe und Videos vom Nikolaus offeriert. Ohne Probleme können Sie einen Brief sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene auswählen. Was wichtig ist, kann man eine von mehreren Varianten auswählen. Alle Briefe sind tatsächlich ästhetisch, sie sind auch mit einem charakteristischen Siegel versehen. Die Offerte der Firma Elfisanta umfasst auch individualisierbare Videos vom Weihnachtsmann. Auch diese Videofilme können Sie problemlos an Ihre Vorstellungen per Internet anpassen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren