Luxus über Wasser: Zwölf neue Overwater-Suiten bei Sandals auf Jamaika

Dem Meer so nah wie sonst nur auf einem Schiff: Zwölf brandneue Luxusdomizile auf Stelzen erwarten Paare ab sofort im exklusiven All-inclusive-Resort Sandals South Coast im Südwesten der Karibikinsel Jamaika. Glasbodenelemente, die den Blick auf das karibische Meer freigeben, und Hängematten direkt über dem Ozean zählen zu den Highlights der hochwertig ausgestatteten Overwater-Bungalows. Exklusiver Service ist ebenfalls inklusive: Persönliche Butler kümmern sich rund um die Uhr um die Gäste und lassen keinen Wunsch unerfüllt. Durch die Lage entlang eines Stegs in Herzform bieten die Suiten ein Maximum an Privatsphäre für einen entspannten Paarurlaub. Auch die Anreise nach Jamaika ist unkompliziert dank direkter Flugverbindungen mit Condor und Eurowings ab Frankfurt/Main und Köln nach Jamaika. Die neuen Unterkünfte vergrößern das Angebot an Überwasser-Villen und -Bungalows bei Sandals – den ersten in der Karibik – auf insgesamt 38.



Vom 3,5 Kilometer langen Privatstrand des Resorts gelangen Paare über einen Steg zu den Traumsuiten auf Stelzen. Dort erwartet sie eine außergewöhnliche Aussicht: Eine breite Glasfront gibt den Blick auf das karibische Meer frei. Gleichzeitig lässt sich durch ein Glasbodenelement im Wohnbereich die Unterwasserwelt beobachten. Zum Entspannen laden zwei Terrassen mit einer Hängematte für Zwei sowie einer Außenbadewanne ein. Vom Sonnendeck führt außerdem eine Treppe direkt ins Meer. Fußböden in warmen Holztönen, hohe Decken, eine stilvolle Einrichtung im Wohnbereich und Bad sowie bequeme Kingsize-Betten runden die luxuriöse Ausstattung ab. Für das Wohl der Gäste sorgen rund um die Uhr persönliche Butler und der 24-Stunden-Zimmerservice.



Darüber hinaus steht selbstverständlich auch das umfangreiche Luxus-all-inclusive-Angebot des Resorts zur Verfügung, darunter neun Restaurants, sieben Bars und eine breite Auswahl an Sportarten. Ebenfalls ein großer Pluspunkt: die Lage des Resorts inmitten einer über 200 Hektar großen tropisch-üppigen Hügellandschaft direkt am kilometerlangen weißen Sandstrand und türkisblauen Meer.



Weitere Informationen über die Sandals Resorts unter: www.sandals.de

Sandals & Beaches Resorts

Die Sandals Resorts gehören zur jamaikanischen Hotelgruppe Sandals Resorts International (SRI). Die auf Paare ausgerichteten Hotels sind mit 16 Anlagen auf Jamaika, Saint Lucia, Antigua, Bahamas, Barbados und Grenada vertreten. Ebenso wie die drei Beaches Resorts, die ganz auf Familien zugeschnitten sind, bieten sie All-inclusive auf Weltklasseniveau. Zum SRI-Portfolio zählen außerdem noch ein Grand Pineapple Beach Resort sowie die Privatinsel Fowl Cay auf den Bahamas und mehrere Villen auf Jamaika. Das 1981 von Gordon 'Butch' Stewart gegründete Hotelunternehmen mit Sitz in Montego Bay, Jamaika, ist mit 14.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Karibik und zuständig für die strategische Entwicklung und das Management der insgesamt 20 Resorts, die sich ausschließlich in der Karibik befinden.

