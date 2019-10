Pressemitteilung BoxID: 769865 (Sana Klinikum Hof GmbH)

Mediziner-Pokal geht an das Sana Klinikum Hof

Muzaffer Ankolvi, Assistenzarzt der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie des Sana Klinikums Hof gewann beim weltgrößten Interventionskongress CIRSE in Barcelona den Quiz-Pokal. Chefarzt Prof. Dr. Boris Radelleff ist sehr stolz auf seinen Schützling.



Muzaffer Ankolvi kann es selber noch kaum glauben. Er hat ihn gewonnen, den begehrten Pokal für das EFT Quiz des CIRSE Kongresses, der kürzlich in Barcelona durchgeführt wurde. CIRSE ist der größte und traditionsreichste Interventionskongress Europas. Seit den Anfängen im Jahr 1985 ist er zur führenden Plattform für Mediziner mit Interesse an interventioneller Radiologie geworden. Er bietet Tausenden von Teilnehmern zahlreiche wissenschaftliche Sitzungen, Diskussionen über die neuesten medizinischen Entwicklungen und gibt Einblicke in neue technische Innovationen. Dem begeisterten jungen Hofer Mediziner, der gebürtig aus Indien stammt, ist seine große Freude deutlich anzusehen. Erstmalig nahm er an dem begehrten Kongress teil und bringt den Pokal direkt mit nach Hause. Prof. Dr. Boris Radeleff, Chefarzt der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie des Sana Klinikums Hof freut sich sehr für seinen Schützling. Assistenzarzt Ankolvi arbeitet seit drei Jahren in seinem Fachbereich und genießt seit gerade einem Jahr seine intensive Weiterbildung in der interventionellen Radiologie. Er selber habe, berichtet der Chefarzt, mit seinem damaligen Team der Uniklinik Heidelberg, Jahre lang versucht, den Pokal zu gewinnen jedoch ohne Erfolg. „Ich bin unglaublich stolz auf Muzaffer Ankolvi. Er stellt eine große Bereicherung für unser Team dar.“ Gemeinsam gewinne das Hofer Ärzteteam durch die Teilnahme an solch wichtigen Kongressen und dem unermüdlichen Forschen stets neue Erkenntnisse, die wiederum sehr wertvoll für die Behandlung der Patienten sind.



Ankolvi stammt aus einer Medizinerfamilie. Sein Vater ist Chefarzt der Radiologie in einer indischen Klinik. Auf die Frage – warum er nach Hof gekommen ist, meint er: „Deutschland verfügt über herausragende Technik so auch das Hofer Klinikum. Ihm sei es wichtig sich fortzubilden und genau hierfür habe er in Hof die besten Voraussetzungen.“



Jedes Jahr wird der Kongress in einer anderen Stadt Europas durchgeführt. Im Jahr 2020 findet der CIRSE Kongress vom 12. bis 16. September 2020 in München statt.

