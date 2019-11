Pressemitteilung BoxID: 777605 (Sana Klinikum Hof GmbH)

Focus Gesundheit zählt das Sana Klinikum Hof zu den Top-Krankenhäusern Deutschlands 2020

Für den bundesweiten Vergleich wertete das unabhängige Recherche-Institut „MINQ“ große Datenmengen aus und befragte rund 3.500 Kliniken und 12.000 einweisende Ärzte. Das Sana Klinikum Hof erhielt dabei gleich drei Auszeichnungen.



Das Focus-Magazin zeichnet das Sana Klinikum Hof aus und zählt es zu den TOP Krankenhäusern Deutschlands 2020. Bereits mehrmals in Folge kann sich das Klinikum über Auszeichnungen freuen. So bekam das Sana Klinikum Hof eine Auszeichnung als „Top Regionales Krankenhaus Bayern“. Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie, Urologische Onkologisch und Palliativmedizin, Dr. Hansjörg Keller und sein Team erhielten zum 13. Mal in Folge die Auszeichnung „TOP Nationales Krankenhaus 2020 - Prostatakrebs“. Ganz neu hinzu kam für den Fachbereich der Allgemein,- Viszeral- und Thoraxchirurgie um Chefarzt Prof. Dr. Christian Graeb, die Auszeichnung TOP „Nationales Krankenhaus 2020 – Gallenblase“. „Fast 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich Tag und Nacht um die Gesundheit unserer Patienten. In mehr als 15 Fachabteilungen versorgen wir jährlich etwa 24.000 stationäre und 30.000 ambulante Patienten. Auf die Auszeichnungen des Focus Gesundheit können wir mit guten Grund stolz sein – ohne das enorme Engagement unserer Mitarbeiter wären diese Leistungen nicht möglich.“ sagt, Geschäftsführer Dr. Holger Otto.



Zum Hintergrund: Focus-Gesundheit bietet seinen Lesern Orientierung bei der Suche nach der richtigen Klinik und informiert umfassend über spezifische Behandlungsmethoden. Das Magazin widmet sich außerdem aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen – und klärt beispielsweise darüber auf, wie die Hygiene in Krankenhäusern heutzutage gesichert wird, bei welchen Krankheiten Ärzte zunehmend Telemedizin einsetzen und was für die Patientensicherheit getan wird. Die große Klinikliste nennt 488 Top-Krankenhäuser aus den Bereichen Alzheimer, Angststörungen, Brustkrebs, Darmkrebs, Depression, Diabetes, Geburten, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, Hirntumoren, Kardiologie, Lungenkrebs, Multiple Sklerose, Orthopädie, Parkinson, Prostatakrebs, Strahlentherapie, Zwangsstörungen, Akutgeriatrie, Wirbelsäulenchirurgie, Unfallchirurgie, Leukämie sowie die Gallenblasen-Operationen. Neu hinzugekommen sind die Indikationen Haut, Hautkrebs, Hernienchirurgie, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie, Schlaganfall und Kinderchirurgie. In die Liste werden Krankenhäuser aufgenommen, welche besonders häufig von niedergelassenen Ärzten empfohlen wurden sowie in den Kriterien Patientenempfehlung, medizinische und pflegerische Qualität einen überdurchschnittlichen Standard erfüllen.

