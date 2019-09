Pressemitteilung BoxID: 766999 (Gregory)

Duffel GREGORY ALPACA

Für die ganz großen Abenteuer

Viel Platz fürs Gepäck bei niedrigem Gewicht bieten die robusten Alpaca Duffels von Gregory. Robuste Materialien und sorgfältige Konstruktion versprechen auch auf Extremtouren Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer: TPU-beschichtetes 900D Diamond Ripstop-Gewebe, gedoppeltes 630H HD Nylon am Boden, Riegel- und Doppelnähte. Für einfaches Packen lässt sich die gesamte Oberseite aufklappen, mit den abnehmbaren Schulterträgern kann man die Duffels wie einen Rucksack tragen.



Ob Reise, Sport, Abenteuer oder Expedition – Fans großer und zugleich leichter Taschen werden jetzt bei Gregory fündig: Der Rucksackspezialist bringt den Alpaca Duffel in drei verschiedenen Größen (60, 90 und 120 Liter) auf den Markt. Das Oberteil näht Gregory aus derbem 900D Diamond Ripstop Polyester-Gewebe (die Ripstop-Fäden sind rautenförmig eingewebt), beschichtet mit einem thermoplastischen, wasserdichten Polyurethan-Film außen. Der gedoppelte Boden aus 630H HD-Nylon-Gewebe und die äußert robusten Riegelnähte an neuralgischen Stellen versprechen eine lange Lebensdauer – selbst bei harten Beanspruchungen auf Förderbändern, in Busbäuchen oder auf Motorrad-Gepäckträgern.



Auch die Details überzeugen: Der Duffel lässt sich mit den zwei Griffschlaufen tragen oder aber mit abnehmbaren, gepolsterten Schultergurten wie ein Rucksack auf dem Rücken. Zwei feste Griffe an den Stirnseiten erleichtern das Handling. Für einfaches Packen öffnet sich die gesamte Oberseite dank des U-förmigen Reißverschlusses. Eine Netztasche auf der Deckelinnenseite fasst den Kleinkram. Die Puller am abschließbaren Zwei-Wege-Reißverschluss reflektieren, so dass man sie im Dunkeln leichter findet. Mit Kompressionsriemen an den beiden langen Seiten lässt sich der Duffel an die jeweilige Befüllung anpassen, Daisy Chains erleichtern das Festzurren auf dem Yak oder dem Dachgepäckträger.



Alle drei Größen gibt es in den Farben Marine Blue und True Black.



TECHNISCHE DATEN



Volumen & Gewicht

120 l = 1,86 kg I 90 l = 1,62 kg I 60 l = 1,32 kg



Material





Body: 900D Diamond Ripstop Polyester mit TPU-Beschichtung,

Boden: 630H HD Nylon gedoppelt

Futter: 210D Nylon





UVP

120 Liter: 150 Euro I 175 CHF

90 Liter: 130 Euro I 150 CHF

60 Liter: 110 Euro I 125 CHF



Weitere Informationen gibt es auf eu.gregorypacks.com

