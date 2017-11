Sportevents, Partys, Kunst & Delikatessen: Ein Winter voller Höhepunkte im Zillertal

Egal ob Adrenalin-Junkies, DJ-Stars, Künstler oder Köche – im Zillertal kommen in diesem Winter internationale Superstars zusammen. Und eine technische Neuerung leitet eine neue Ära in der Skiregion Hochzillertal-Hochfügen-Spieljoch ein. Hier sind zahlreiche Veranstaltungen, die den Winter unvergesslich machen.



Der Winter ist da! Das feiert die Kristallhütte-Hochzillertal, eine der populärsten Hütten des Zillertals, traditionell mit einem Opening mit DJ-Stars vom 08. bis 10. Dezember 2017. Das ganze Wochenende über gibt es in der Outdoor Lounge feinsten DJ-Sound. Resident-DJ Del Monte, DJ Le Funk und ein Überraschungs-DJ legen tagsüber auf der Kristallhütte auf, am Abend und in der Nacht verlagert sich die Party ins Tal. Dann geht es für alle Nachtschwärmer in der legendären BAWA Lounge weiter.



Nicht weniger trendig wird die nächste Veranstaltung im Skigebiet Hochzillertal-Kaltenbach. Der Megatrend Street Food wird in diesem Jahr zum ersten Mal auf die Pisten gebracht: Aus Street Food wird Ski Food. Unter dem Motto „7 Länder in 7 Hütten“ kombiniert das SkiFood Festival, welches vom 15. bis 17. Dezember 2017 in der Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach stattfindet, kulinarische Spezialitäten aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Norwegen, Österreich und der Schweiz mit Wintersport-Vergnügen. Ob ausgefallenes 3-Gänge-Menü in einer der stylischen Skihütten, feine Gratiskostproben bei den Liftstationen oder ländertypische Spezialitäten auf den Gourmetmärkten an der Talstation – Freunde raffinierter Kulinarik kommen hier garantiert auf ihre Kosten.



Ein Wochenende später, am 22. Dezember 2017, beginnt eine neue Ära im Zillertal, denn dann wird in der Skiregion Fügen-Spieljoch die Eröffnung der neuen Seilbahnen gefeiert. Das bedeutet: kürzere Wartezeiten, schnellere Fahrten, mehr Komfort. Nach neunmonatiger Bauzeit eröffnen die Bahnen der Superlative und mit ihnen eine neue Welt modernsten Wintervergnügens auf und neben den Pisten. Tal- und Bergstation sind neu designed und erbaut und bieten den Winterurlaubern einige Highlights. So bieten Gourmetköche im neuen Bergrestaurant „Bergloft“ ihren Gästen in einer Lounge und auf der Terrasse regionale und internationale Spezialitäten – beeindruckendes Panorama inklusive.



Auch im neuen Jahr bleibt es international. Um genauer zu sein, wird es israelisch, wenn es am 03. Februar heißt: Tel Aviv goes Kristallhütte. Der Israelische Künstler Amnon Lipkin stellt seine Werke aus und erschafft neue. Seine auf Stoff genähten Impressionen von Wintersport und Natur wirken mit ihrer unvergleichlichen Präsenz und Klarheit wie feine Kohlezeichnungen. Der israelische Starkoch Eyal Shani und sein Team aus dem Restaurant Miznon in Wien sind vor Ort und servieren großartiges israelisches Street Food. Für den perfekten Sound sorgt das DJ Team Aka-Hateder aus Tel Aviv.



Ebenfalls im Februar findet eines der spektakulärsten Ereignisse im Zillertaler Skiwinter statt: die Hochfügen-Nacht. Unter dem Motto „Fire meets snow“ wird an den fünf Donnerstagen zwischen dem 1. Februar und dem 1. März wieder eine atemberaubende Ski- und Demoshow präsentiert: Helikopter-Kunstflüge, Schanzensprünge mit dem Quad, Freestyle-Skiakrobatik sowie Formationsfahrten treffen auf eine ausgefeilte Inszenierung von Licht- und Pyro-Effekten. Den Abschluss bildet ein grandioses Feuerwerk. Ein kostenloser Shuttleservice bringt die Gäste von Fügen nach Hochfügen und wieder zurück. Der Eintritt zur Skishow sowie der Nachtskilauf bei den Lamarkliften sind kostenlos.



Beim Big Mountain zeigen die weltweit 70 besten Freerider der Nachwuchselite der Freeride World Tour an der Ostwand von Hochfügen ihre Tricks und Styles. Das unvergessliche Renn- und Partywochenende findet vom 08. bis 10. Februar 2018 statt. Am Donnerstag treffen sich Fahrer, Fans, Organisatoren, Sponsoren und Einheimische bei der Warm-up-Party in der Kosis Bar in Fügen. Der eigentliche Contest beginnt am Samstag, den 10. Februar 2018.



Beim Full Moon Skiing im Hochzillertal erleben Wintersportler das Glitzern des Vollmondes auf 2.150 Höhenmetern. Das Angebot richtet sich vor allem an geübte Skifahrer. Für € 125,- pro Person gibt es einen Umtrunk, ein 5-Gänge-Menü inkl. Weinbegleitung, Kaffee und Wasser sowie Skiguides und Stirnlampen. Zudem werden am Kamin unterhaltsame „Zillertaler Geschichten“ erzählt und musikalisch umrahmt. Das eindrucksvolle Ereignis beginnt ab 17 Uhr auf der Kristallhütte. Nach Speis und Trank geht es mit Skiguides ins Tal. Die drei Termine sind der 03. Februar, 03. und 31. März 2018, die vorab unter www.kristallhuette.at/gutscheinwelt/ gebucht werden können.



Genauso gemütlich und exquisit: Küchenchef Christian Siegele und sein Team veranstalten erneut die bereits legendären Genuss-Stammtische auf der Wedelhütte. Hier kommt jeweils ein 5-Gang-Menü auf den Tisch, das von Premium-Weinen aus dem In- und Ausland begleitet wird. Die kulinarische Eventreihe findet von Januar bis April 2018 einmal monatlich statt und glänzt mit internationalen Köstlichkeiten sowie echten österreichischen Gaumenfreuden.



Im Frühjahr findet der Kristallhütten Jazzbrunch statt, der am 14. April 2018 zum 13. Mal in der Fünf-Sterne-Skihütte jazzverliebte Feinschmecker und Wintersportler begeistert. Ein vielfältiges Brunch-Buffet sowie musikalische Untermalung von einem der besten Jazzmusiker Tirols, Christoph Stock, sorgen für den perfekten Ausklang der Skisaison. Bei schlechtem Wetter findet der Jazzbrunch einen Tag später, am 15. April statt. Die Kosten sind an beiden Tagen gleich: Für € 30,- können die Gäste am Buffet schlemmen und auf reservierten Sitzplätzen die Jazzmusik genießen. Die Karten sind unter www.kristallhuette.at/ erhältlich.



Ein Rennen wie kein anderes ist das kultige Seilrennen am 15. April 2018 in Hochfügen, das schon seit 50 Jahren abgehalten wird. Hier zählt vor allem das „Zammhalten”, denn gefahren wird in Dreier-Seilschaften, bei denen die Teilnehmer mit einem Seil verbunden sind. Ob man sich in die Rennklasse wagt oder lieber als „Flotter 3er“ antritt, entscheiden der Ehrgeiz und die Fitness. Bei der Rennklasse geht’s um die Zeit, bei den „Flotten 3ern“ vor allem um die Gaudi und das gemeinsame Erlebnis. Diese Klasse ist kunterbunt gemischt, perfekt für Familien-, Firmen- oder Mottoseilschaften. Hier ist (fast) alles erlaubt, schrille und lustige Outfits erwünscht. Ein einmaliges Erlebnis ist garantiert.



Das absolute Highlight wird ebenfalls im Frühjahr ausgetragen, wenn hervorragende Weine und ihre Erzeuger die Hauptrollen übernehmen. Österreichs angesehenste Winzer suchen beim jährlich stattfindenden Winzer Wedel Cup zum 7. Mal die sportliche Herausforderung. Doch nicht nur Winzer treten vom 05. bis 08. April 2018 gegeneinander an. Auch sportbegeisterte Feinschmecker messen sich mit ihnen beim Parallelslalom, Riesentorlauf sowie beim Golfturnier in Uderns. Abgerundet wird die Veranstaltung von ausgesuchten und prämierten Weinen, die in Tirols höchstem Weinkeller auf der Wedelhütte und der Kristallhütte verkostet werden.



Das Programm im Überblick:





08.-10.12.2017: Opening Kristallhütte mit DJ-Stars; Freitag 12:00 Uhr, Samstag und Sonntag 11:00 Uhr

15.-17.12.2017: SkiFood Festival

22.12.2017: Eröffnung Spieljochbahn

03.02.2018: Kristallhütte goes Tel Aviv; ab 12:00 Uhr auf der Terrasse

08.-10.02.2018: Big Mountain Hochfügen

03.02./03.03./31.03.2018: Full Moon Skiing Hochfügen-Hochzillertal; ab 17 Uhr auf der Kristallhütte

Januar bis April 2018: Genuss-Stammtische; Wedelhütte; einmal im Monat

14.04.2018: Kristallhütten Jazzbrunch; Alternativtermin bei schlechtem Wetter am 15.04.2018

15.04.2018, ab 9.30 Uhr: Seilrennen in Hochfügen

05.-08.04.2018: Winzer Wedel Cup





Unter diesem Link finden Sie eine kleine Auswahl an Bildern: https://www.dropbox.com/sh/9upmkhbge0cqdro/AAChcsqEi21oiYQmVkqgbxyia?dl=0



Für weitere Detail-Informationen und zu weiteren Fotos der einzelnen Events können Sie sich jederzeit bei uns melden.



Weiterführende Informationen und Inspiration finden Sie auch online unter www.best-of-zillertal.at und unter www.schultz.at.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren