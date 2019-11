Pressemitteilung BoxID: 777221 (Sage Appliances GmbH)

Küchen-Highlights 2019 von Sage Appliances

Mit hochwertigen Innovationen für die ganze Küche hat sich der australische Hersteller Sage Appliances seit dem Marktstart in Deutschland im April 2018 einen Namen gemacht. Bekannt ist Sage besonders für das beliebte Portfolio im Bereich Kaffeemaschinen, bietet aber Foodies und Ernährungsbewussten eine ganze Palette an ansprechenden und durchdachten Geräten für das Kochen zuhause – ob in den kommenden Festtagen oder rund um die guten Vorsätze danach.



the Barista Pro

Die manuelle Maschine des Marktführers im Premium-Segment für Espresso-Siebträgermaschinen zuhause überzeugt mit Kaffee wie vom Barista. Eine Aufheizzeit von 3 Sekunden, ein integriertes Kegelmahlwerk und ein schneller Übergang von Espresso-Extraktion zu Dampf sorgen für Kaffeespezialitäten wie aus dem Lieblings-Café. Das LCD Display erleichtert die Bedienbarkeit, der seidig-weiche Mikro-Milchschaum ist ideal für Latte Art. The Barista Pro wurde im Juni 2019 mit dem Best New Product Award der Speciality Coffee Association in der Kategorie Consumer Coffee ausgezeichnet.



UVP 799,90 EUR (vom 25.11. bis 31.12.2019 inklusive Barista Pack Gratis-Zubehör im Wert von 200 EUR, Teilnahmebedingungen unter www.sageappliances.de)



the Tea Maker

Ob wärmend oder aufmunternd: eine gute Tasse Tee hilft durch die kalte Jahrszeit. Die richtige Temperatur und Ziehzeit sind entscheidend für den Geschmack. Von Kräuter über Oolong bis zu Earl Grey, von grün bis weiß – the Tea Maker kennt Temperatur und Ziehzeit der gängigsten Teesorten. Der Teekocher bietet 15 Voreinstellungen sowie eine manuell anpassbare Temperatur und Brühdauer. Die Besonderheit: das Teesieb hebt und senkt sich automatisch und das Wasser zirkuliert frei um die Teeblätter – optimale Bedingungen für einen perfekten Aufguss. Die Startzeit lässt sich programmieren und der Temperatursensor überwacht den Aufheizvorgang in Echtzeit. Feiner Tee gelingt so in drei Schritten: Sieb füllen, Sieb einsetzen, Start per Knopfdruck – servieren.



UVP 249,90 EUR



the BBQ & Press Grill

Grillen auch im Winter: das 1.800 Watt starke Gerät funktioniert als Kontaktgrill und auch als offener BBQ-Grill. Die Keramikplatten sind besonders für hohe Temperaturen geeignet, wendbar und spülmaschinenfest. Ob Steak, Panini, Garnelenspieß oder Pfannkuchen, die glatten und gerippten Platten erlauben viele Zubereitungsarten. 3 One Touch Funktionen und eine unabhängige Temperaturregelung der beiden Platten erleichtern die Bedienung. Der Clou: the BBQ & Press Grill ist kompatibel mit separat erhältlichen Waffeleisenplatten.



UVP 199,90 EUR (vom 25.11. bis 31.12.2019 inklusive Gratis-Waffeleisenplatten im Wert von 69,90 EUR, Teilnahmebedingungen unter www.sageappliances.de)



the 3x Bluicer Pro

Mixen und entsaften in einem – das platzsparende Multitalent ist ein Hochleistungsgerät, mit dem sich Saft und Mixgut nahtlos vermischen lassen. Zwei Aufsätze passen auf den Fuß: ein Einfüllschacht mit einem abnehmbaren Fruchtfleischbehälter zum Enstsaften und ein Mixbehälter, der auch als Saftkanne fungiert. So wird aus dem „Blender“ und „Juicer“ the 3x Bluicer. Mit den 5 One Touch Programmen lassen sich Smoothies, Green Smoothies und Cocktails sowie Dips und Saucen im Handumdrehen zubereiten – ob zum festlichen Genuss oder als gesunder Vitaminschub. Die Geschwindigkeit ist zusätzlich variabel einstellbar. In den großen Einfüllschacht passt auch ganzes Obst und Gemüse.



UVP 379,90 EUR für Modell SJB615 (ab Anfang Dezember 2019) und 459,90 EUR für Modell SJB815 (ab Ende November 2019)

