Letzte Vorstellungen »Impressing the Czar« und »Die tote Stadt«

Zum Monatswechsel Januar/ Februar 2018 bietet sich zum letzten Mal die Möglichkeit, zwei herausragende Produktionen aus Ballett und Oper an der Semperoper wahrzunehmen:



Am Mittwoch, dem 31. Januar findet die erste der letzten drei Aufführungen von William Forsythes fulminantem choreografischem Werk »Impressing the Czar« in der Semperoper Dresden, und damit auf einer europäischen Bühne überhaupt, statt. Seit der Dresdner Premiere im Mai 2015 begeistert dieses bereits jetzt als Forsythes »Masterpiece« geltende »Handlungsballett ohne Handlung« die Freunde der zeitgenössischen Choreografie. Alle fünf Gastspielaufführungen des Semperoper Ballett an der Pariser Opéra Garnier im Januar 2017 waren in kürzester Zeit ausverkauft.



Hinweis: Aus dispositionellen Gründen ist der Aufführungsbeginn am 31. Januar auf 20.30 Uhr verschoben!



Am 2. Februar öffnet sich zum letzten Mal für diese Spielzeit der Vorhang für Erich Wolfgang Korngolds Oper »Die tote Stadt«. Patrick Bannwart kreierte in Zusammenarbeit mit Regisseur David Bösch das Bühnenbild, das nicht zuletzt durch seine sensible Unterstreichung des düsteren Charakters der Oper und der technischen Raffinesse der »Haarszene« in nachhaltiger Erinnerung bleibt. Wie bereits in der umjubelten Premiere am 16. Dezember 2017 interpretieren Manuela Uhl als Marietta und Burghard Fritz als Paul unter der Musikalischen Leitung von Dmitri Jurowski die Hauptpartien.



»Impressing the Czar«: 31. Januar (geänderte Anfangszeit: 20.30 Uhr), 3. & 5. Februar 2018



»Die tote Stadt«: 2. Februar 2018



Karten für die Vorstellungen sind an der Schinkelwache am Theaterplatz (T 0351 4911 705) und online (semperoper.de) erhältlich. Weitere Informationen unter semperoper.de

