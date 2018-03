José Cura und Peter Seiffert in der Titelpartie des »Otello« im März 2018

José Cura übernimmt in der morgigen Aufführung der Verdi-Oper »Otello« - in der Inszenierung von Vincent Boussard und unter der Musikalischen Leitung von Daniele Callegari - die Titelpartie für den kurzfristig erkrankten Peter Seiffert. Mit José Cura ist neben Peter Seiffert ein weiterer herausragender Tenor unserer Zeit als Otello zu erleben, der die Rolle dieses an gesellschaftlichen wie moralischen Vorurteilen gescheiterten Helden im März 2018 an der Semperoper Dresden darbietet.



José Cura wird insbesondere für seine Interpretationen des italienischen Repertoires, speziell der Partien des Heldentenorfachs, gefeiert. Darüber hinaus verfolgt er eine vielbeachtete Karriere als Komponist und Dirigent. Zuletzt inszenierte er an der Oper Bonn sowie an der Opéra de Monte-Carlo »Peter Grimes« und stand jeweils in den Titelpartien auf der Bühne. Im Jahr 2015 wurde José Cura von den Prager Symphonikern zum »Artist in Residence« ernannt und vom argentinischen Senat mit dem »Alberdi-Sarmiento-Prize« ausgezeichnet. Die Partie des Otello interpretierte der argentinische Ausnahmetenor unter anderem bei den Salzburger Osterfestspielen 2016 unter der Musikalischen Leitung von Christian Thielemann. Am Samstag, den 3. März 2018, kehrt José Cura für einen Abend nach Dresden zurück, wo er zuletzt 2016 als Mario Cavaradossi in der Puccini-Oper »Tosca« zu erleben war.



In den Aufführungen am Freitag, den 9. März 2018, sowie am Dienstag, den 13. März 2018, wird – wie ursprünglich vorgesehen – Star-Tenor Peter Seiffert die Titelpartie singen. Der weltweit gefragte und vielfach ausgezeichnete Opernsänger wurde 2013 in seiner Heimat zum österreichischen Kammersänger und 2014 zum Kammersänger der Deutschen Oper Berlin ernannt. Zuletzt stand Peter Seiffert in der Spielzeit 2016/17 als Otello auf der Bühne der Semperoper und brillierte Anfang 2018 in der Inszenierung des Dresdner »Rings« als Siegmund in Richard Wagners »Die Walküre« unter der Musikalischen Leitung von Christian Thielemann.



Karten sind an der Schinkelwache am Theaterplatz (T 0351 4911 705) und online erhältlich. Weitere Informationen unter: www.semperoper.de

