Staatskapelle Dresden geht mit Alan Gilbert und Yundi auf China-Tournee

Nach seinem fulminanten Debüt im Oktober 2015 war es nur eine Frage der Zeit, bis Alan Gilbert ans Pult der Sächsischen Staatskapelle Dresden zurückkehren würde. Nun ist es so weit: Am 10., 11. und 12. November übernimmt der gebürtige New Yorker die Leitung des 3. Symphoniekonzerts der Sächsischen Staatskapelle und dirigiert Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss. Im Anschluss brechen Gilbert und die Staatskapelle zu einer gemeinsamen China-Tournee auf.



»Als Alan Gilbert vor zwei Jahren erstmals ans Kapellpult trat, war die Begeisterung auf Seiten der Musiker schon nach der ersten Probe groß. Gilberts detailverliebte Probenarbeit hat allen Beteiligten imponiert. Auch die anschließenden Konzerte, bei denen Werke von Kurtág, Schostakowitsch und Tschaikowsky auf dem Programm standen, waren große Erfolge. Zahlreiche Kapellmusiker trugen im Anschluss den Wunsch an mich heran, Alan Gilbert schnellst möglich wieder einzuladen.« (Jan Nast, Orchesterdirektor der Staatskapelle)



Auf dem Programm der bevorstehenden Konzerte in Dresden stehen das Klavierkonzert in A-Dur KV 488 von Wolfgang Amadeus Mozart sowie Richard Strauss‘ »Sinfonia domestica«. Als Solist wurde der chinesische Pianist Yundi verpflichtet, der bereits im Jahr 2005 mit der Staatskapelle im Rahmen einer Deutschland-Tournee unter der Leitung von Paavo Järvi musizierte – fünf Jahre nachdem er mit nur 18 Jahren als bis dato jüngster Pianist den Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau gewonnen hatte.



Mit dem gleichen Programm machen sich die Staatskapelle, Alan Gilbert und Yundi im Anschluss auf den Weg nach China, wo in der Zeit vom 15. bis 19. November Konzerte in Shanghai, Hangzhou, Wuhan und Peking auf dem Programm stehen. Für die Staatskapelle ist dies bereits die zehnte Tournee ins Reich der Mitte.



In Shanghai und Peking finden darüber hinaus zwei von dem Musikjournalisten Axel Brüggemann moderierte Begegnungen zwischen deutschen und chinesischen Journalisten statt. Ziel dieser Zusammenkünfte ist ein Gedankenaustausch zum Thema Musikjournalismus in Deutschland und China.



3. Symphoniekonzert



Freitag, 10. November 2017, 20 Uhr



Samstag, 11. November 2017, 20 Uhr



Sonntag, 12. November 2017, 11 Uhr



Semperoper Dresden



Alan Gilbert, Dirigent



Yundi, Klavier



Wolfgang Amadeus Mozart



Klavierkonzert A-Dur KV 488



Richard Strauss



»Sinfonia domestica« op. 53



Kostenlose Einführungen jeweils 45 Minuten vor Beginn im Opernkeller der Semperoper



China-Tournee



Mittwoch, 15. November 2017, 1930 Uhr



Shanghai, Grand Theatre



Donnerstag, 16. November 2017, 19.30 Uhr



Hangzhou, Grand Theatre



Freitag, 17. November 2017, 19.30 Uhr



Wuhan, Qintai Concert Hall



Sonntag, 19. November 2017, 19.30 Uhr



Peking, NCPA



Alan Gilbert, Dirigent



Yundi, Klavier



Wolfgang Amadeus Mozart



Klavierkonzert A-Dur KV 488



Richard Strauss



»Sinfonia domestica« op. 53

