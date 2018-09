Sonderkonzert zum 470. Geburtstag der Staatskapelle Dresden

19.09.18

Unter der Leitung von Manfred Honeck spielt die Staatskapelle Dresden am 470. Jahrestag ihrer Gründung, dem 22. September 2018 ab 20 Uhr ein Konzert mit Werken von Antonín Dvořák und Johannes Brahms im Dresdner Kulturpalast.



Mit dem Geburtstagskonzert kehrt die Staatskapelle an den Ort zurück, der bis 1992 regelmäßiger Aufführungsort der Symphoniekonzerte war.

In der Saison 2018/19 wird es zwei weitere Gelegenheiten geben, die Staatskapelle im umgebauten Saal des Kulturpalasts zu erleben: am 27. November unter Capell-Compositeur Peter Eötvös und am 19. Juni unter Sakari Oramo.



Das Programm des Geburtstagskonzerts trägt dem Kapellprofil als Opern- und Konzertorchester Rechnung: Honecks »Rusalka-Fantasie« ist ein orchestraler Querschnitt durch Dvořáks Oper. Die aus Argentinien stammende Mezzosopranistin Bernarda Fink interpretiert die »Biblischen Lieder« Nr. 1–5. Nach der Pause erklingt Brahms‘ dritte Symphonie.



Manfred Honeck, gebürtiger Österreicher, ist seit der Saison 2008/2009 Music Director beim Pittsburgh Symphony Orchestra. Ehemals GMD in Stuttgart und Erster Gastdirigent der Tschechischen Philharmonie in Prag, ist Honeck regelmäßiger Gast bei führenden Orchestern. Ab 1995 dirigierte er mehrere Symphonie- und Sonderkonzerte der Staatskapelle Dresden, zuletzt im Juli 2016 Werke von Kurtág und Szymanowski sowie Dvořáks achte Symphonie.



Bernarda Fink erhielt ihre Gesangs- und Musikausbildung am Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, an dem sie auch seit dem Beginn ihrer Karriere regelmäßig auftrat. Auf ihren Umzug nach Genf im Jahr 1985 folgten sechs künstlerisch prägende Jahre in Prag. Mit ihrem breiten Repertoire vom Barock bis ins 20. Jahrhundert zählt sie zu den gefragtesten Konzert- und Liedsängerinnen. 2014 wurde sie zur Österreichischen Kammersängerin ernannt.



Um 19.15 Uhr findet eine Einführung in den Räumlichkeiten der Zentralbibliothek (1. OG) statt.

Das Konzert wird von MDR Kultur live übertragen.



Sonderkonzert zum 470. Geburtstag der Sächsischen Staatskapelle Dresden

Manfred Honeck, Dirigent | Bernarda Fink, Mezzosopran

Samstag, 22. September 2018, 20.00 Uhr Kulturpalast Dresden, Schlossstraße 2



Karten: 0351-4911 705

