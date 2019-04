Pressemitteilung BoxID: 746717 (Sächsische Staatskapelle Dresden)

Omer Meir Wellber mit Haydns »Missa in angustiis« am Palmsonntag

Camilla Tilling übernimmt die Sopranpartie für Sarah-Jane Brandon

Auch 2019 wird das traditionelle Palmsonntagskonzert von Omer Meir Wellber geleitet, der mit Beginn der Saison das Amt des Ersten Gastdirigenten der Sächsischen Staatsoper Dresden übernommen hat. Im Mittelpunkt stehen zwei Werke von Joseph Haydn: das populäre D-Dur-Cellokonzert, interpretiert von Steven Isserlis, der damit sein Kapelldebüt gibt, und die »Missa in angustiis« in d-Moll mit dem Dresdner Kammerchor und einer erlesenen Solistenriege.



Als Kapellmeister im Dienste der Familie Esterházy komponierte Joseph Haydn, bereits im fortgeschrittenen Alter, sechs große Messvertonungen zwischen 1796 und 1802. Neben der »Schöpfung« und den »Jahreszeiten« gehören sie zu seinen bedeutendsten Vokalwerken. Dem lateinischen Titel nach unter »schwierigen Umständen« entstanden, verweist die Dritte mit ihrem düsteren Duktus auf die kriegerischen Auseinander­setzungen und imperialistischen Bestrebungen Napoleons in Europa und Ägypten. Später erhielt sie den Beinamen »Nelsonmesse« – eine Referenz auf Napoleons gleichnamigen Widersacher und Admiral der britischen Marine.



Omer Meir Wellber, Erster Gastdirigent der Semperoper und ab Juli 2019 Chefdirigent des BBC Philharmonic Orchestra, stellt Haydns Messkomposition dessen Zweites Violoncellokonzert gegenüber. Der britische Cellist Steven Isserlis gibt hierbei sein Kapelldebüt. Gemeinsam mit dem Dresdner Kammerchor eröffnet Omer Meir Wellber das Konzert mit Henryk Góreckis a-cappella-Werk »Amen«. Das Solistenensemble der Messe setzt sich zusammen aus der Schwedin Katija Dragojevic, die zuletzt 2017 als Dorabella in »Così fan tutte« in Dresden zu erleben war, dem portugie­sischen Tenor Luis Gomes und Milan Siljanov, Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2018. Krankheitsbedingt musste Sarah-Jane Brandon ihre Mitwirkung leider absagen. Für sie übernimmt die Sopranistin Camilla Tilling; sie sang die Partie bereits im November 2018 beim London Symphony Orchestra unter François-Xavier Roth und war zuletzt 2015 als Mélisande an der Semperoper zu erleben.



10. Symphoniekonzert



Sonntag, 14. April 2019, 20 Uhr

Montag, 15. April 2019, 20 Uhr

Semperoper Dresden



Omer Meir Wellber Dirigent

Steven Isserlis Violoncello

Camilla Tilling Sopran

Katija Dragojevic Mezzosopran

Luis Gomes Tenor

Milan Siljanov Bass

Dresdner Kammerchor



Henryk Górecki

»Amen« für vierstimmigen Chor a cappella op. 35



Joseph Haydn

Violoncellokonzert D-Dur Hob. VIIb:2

»Missa in angustiis« d-Moll Hob. XXII:11 »Nelson-Messe«



Kostenlose Einführungen jeweils 45 Minuten vor Beginn im Opernkeller

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (