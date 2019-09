Pressemitteilung BoxID: 768105 (Sächsische Krebsgesellschaft e.V.)

Sonnenblumenlauf: Benefizveranstaltung mit über 400 Teilnehmern

Insgesamt 419 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dem Aufruf der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V. gefolgt, laufend etwas Gutes zu tun.



Für viele Menschen ist das Thema „Krebs“ ein Tabuthema, das sie gern von sich wegschieben, so lange es sie oder Angehörige und Bekannte nicht betrifft. Nicht so bei „Laufend gegen Krebs“ in Leipzig: In diesem Jahr haben noch einmal über 150 Läuferinnen und Läufer mehr teilgenommen als im Jahr 2018. Sie zeigten damit ihre Solidarität mit den Betroffenen. Die Betroffenen sind dabei die Erkrankten selbst, aber auch alle Angehörigen, Freunde, Bekannte bis hin zu Kollegen.



An diesem Herbstmittwoch wurden durch die Läuferinnen und Läufer 10.175 Runden oder 4.286 Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt. Denn: mit den eingenommenen Spenden, welche die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. anstelle eines Startgeldes eingenommen hat, können wichtige Projekte für Krebsbetroffene finanziell unterstützt werden. Dies stellt die Durchführbarkeit sicher und gewährleistet die Qualität der Angebote, wie das Familienwochenende für von Krebs betroffene Familien, welches von Sozialarbeiterinnen und -arbeitern begleitet wird.



Zum wichtigen Rahmenprogramm gehörten die Experteninterviews auf der Bühne von Radio Leipzig: die Anwesenden erfuhren Wissenswertes zu den wichtigen Themen „Lungenkrebs“, „Ernährung und Darmkrebs“ sowie „Prostatakrebs“ und zum Barrett-Syndrom.



Die Sächsische Krebsgesellschaft e. V. dankt allen Teilnehmenden, den ehrenamtlichen Helfern, den Firmen sowie allen Initiativen und Einzelpersonen, die sich am Sonnenblumenlauf beteiligt haben.



Für das nächste Jahr ist eine Wiederholung der Veranstaltung in Leipzig und Chemnitz und die erstmalige Durchführung in Dresden geplant.

