Top Deals für die Zukunft: Das "Jobbing Center" öffnet am 13. Juni 2019 erstmalig seine Türen!

Großes entsteht immer im Kleinen. Für 2019 hat sich das Saarland-Marketing neue und anspruchsvolle Ziele gesetzt: neue Formate, neue Mehrwerte, neue Akzente!



Der erste große Aufschlag: Das neue Messeformat „Jobbing Center“ gemeinsam mit der htw saar. Das Ziel: Klebeeffekte stärken, damit junge Menschen im Saarland bleiben, hier studieren und anschließend Karriere machen! Für diesen Zweck ist es gelungen, einen attraktiven, zentral in der Innenstadt von Saarbrücken gelegenen Veranstaltungsort zu gewinnen: das ehemalige C&A Gebäude in der Viktoriastraße.



Über 100 Aussteller und ein spannendes Rahmenprogramm



Am 13. Juni 2019 verwandelt sich das ehemalige Warenhaus in ein Kaufhaus für Jobs: das Jobbing Center! Auf drei Etagen nutzen 111 Aussteller die Möglichkeit, sich als attraktiver saarländischer Arbeitgeber zu präsentieren, saarländische Studierende, Schüler und Schülerinnen sowie Absolventen kennen zu lernen und möglichst früh für ihr Unternehmen zu begeistern.



Das Rahmenprogramm beinhaltet Vorträge erfahrener Referenten zu wichtigen Karrierethemen. In einer Workshop Area erfahren Besucher außerdem mehr über die Trends der Arbeitswelt der Zukunft („New Work“) und knüpfen gleichzeitig Kontakte mit verschiedenen Unternehmensvertretern. In einer weiteren Area, dem International Floor, lernen Besucher Firmen aus Frankreich und Luxemburg kennen und vernetzen sich mit Arbeitgebern in der Grenzregion.



Als weitere Highlights am Tag sind Speed Dating Runden zwischen Arbeitgebern und Bewerbern, kostenfreie Business-Fotoshootings, Bewerbermappen-Checks und individuelle Karriereberatungen geplant. In einer Lounge und im Chill Out-Bereich laden entspannende Klänge eines DJ’s zum Relaxen vom „Jobbing Stress“ ein. Auch der Infotruck der ME Saar wird wieder für Schulklassen zur Verfügung stehen und spannende Einblicke in die Berufswelt geben.



Von ca. 10.00-11.30 Uhr werden zudem der Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans und von 12.00-13.00 Uhr auch Bildungsminister Ulrich Commerçon die Jobmesse besuchen.



Im Zeitraum von 10.00-13.00 Uhr möchten wir Sie daher einladen, das Jobbing Center zu besuchen und Interviews mit Tobias Hans, Ulrich Commerçon, saaris Geschäftsführer Christoph Lang und Georg Maringer, Vizepräsident für Verwaltung und Wirtschaftsführung der htw saar, den teilnehmenden Unternehmen sowie potenziellen Nachwuchskräften zu führen.



Behind the Scenes: Zusätzlich bieten wir Ihnen für Ihre Vorberichterstattung die Möglichkeit, das Jobbing Center bereits am Vortag, 12. Juni, von 11:30 Uhr-12:30 Uhr, zu besichtigen. Wenn Sie dieses Angebot annehmen möchten, bitten wir Sie um Rückmeldung bis heute Abend 20:00 Uhr an jana.roehrig@saaris.de .

