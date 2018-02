Ausbildungsmanagement in Zeiten von Generation Z und Digitalisierung

Fachkräftesicherung im Allgemeinen und Azubigewinnung und -bindung im Speziellen ist für saarländische Unternehmen weiterhin die schlechthin größte Herausforderung bei der erfolgreichen Bewältigung des demografischen Wandels. Ganz wesentlich wird ein erfolgreiches Ausbildungsmanagement derzeit von zwei Aspekten beeinflusst: Zum einen von der veränderten Erwartungshaltung der Arbeitnehmergeneration, die jetzt ins Berufsleben startet. Zum anderen von dem hochdynamischen Einzug digitaler Technologien, die, ob geplant oder nicht, immer mehr in allen Unternehmensformen Arbeitsabläufe beeinflussen oder verändern.



Eine Veranstaltung des vom saarländischen Wirtschaftsministerium geförderten Demografie Netzwerk Saar (DNS) geht heute der Frage nach, in wieweit sich Azubimanagement aufgrund dieser Phänomene grundsätzlich verändert hat und wie erfolgreiche Praxislösungen und Strategien zur Gewinnung und Bindung von Azubis aussehen. Staatssekretär Jürgen Barke: „Will man als Arbeitgeber die Jugendlichen ansprechen, sind die klassischen Wege nicht mehr zielführend. Neue Ideen der Mitarbeiterakquise und neue Strategien zur Motivation und Bindung der Azubis sind jetzt gefragt. So müssen beispielsweise Karrieremöglichkeiten, Überstundenausgleich oder Schulungs- und Seminarangebote hervorgehoben werden. Es ist wichtig, dass sich die Betriebe in der Öffentlichkeit verstärkt als attraktive Arbeitgeber präsentieren.“ Die Veranstaltung stellt auch Unterstützungsmöglichkeiten zur Verbesserung des eigenen Azubi-Engagements vor, die den Unternehmen im Saarland zur Verfügung stehen.

