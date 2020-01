Pressemitteilung BoxID: 783219 (SAAREVENT GmbH)

JIMMY KELLY - Back on the Street Tour - Sa, 15.05.2021 - Congresshalle Saarbrücken





JIMMY KELLY

"Back on the Street Tour 2021"

SA, 15.05.2021

Einlass 19:00 - Beginn 20:00 Uhr

Congresshalle - Hafenstraße 12 - 66111 Saarbrücken



Örtlicher Veranstalter: Saarevent GmbH

Tickets: ab 41,30€ ab 22.01.2020 bei eventim.de, ab 24.01.2020 bei allen VVK-Stellen und unter garage-sb.de



Nach dem überwältigenden Comeback der Kelly Family kehrt Jimmy Kelly zu seinen eigenen musikalischen Ursprüngen zurück. Knapp drei Jahre lang ist er mit seinen Geschwistern von Erfolg zu Erfolg geeilt und hat die großen Arenen gefüllt. In diesem Frühjahr zunächst mit seinem Buch-Bestseller »The Streetkid« auf Vortragstour geht der stimmgewaltige Ausnahmemusiker ab Januar 2021 wieder mit seinem Streetorchestra und neuem Album im Gepäck auf Tournee.



Damit knüpft Jimmy Kelly an ein außergewöhnliches musikalisches Projekt an, das 2007 seinen Anfang nimmt, als er aus der Kelly Family aussteigt und den ganz großen Medienrummel hinter sich lässt. In einer für ihn sehr schwierigen Phase kehrt der Musiker auf die Straße zurück, um zu sich und seinen musikalischen Wurzeln zurückzufinden. Eine prägende und lehrreiche Zeit, in der er viele hochtalentierte Musikerkollegen kennenlernt. Im Laufe der Zeit gründet Jimmy seine eigene Straßenmusiker-Band, mit der er in Fußgängerzonen, Irish Pubs oder auf Kleinkunstbühnen auftritt. Später veranstaltet er Konzerte vor größerem Publikum und mit »Viva la Street« erscheint das erste gemeinsame und von Kritikern hochgelobte Album.



Musikalisch setzt Jimmy Kelly bei seiner »Back on the Street« Tour 2021 größtenteils auf charakterstarken Akustik-Sound. Ehrliche handgemachte Rock/Pop- und Folk-Musik, die live on stage in großer stilistischer Bandbreite daherkommt. Von tanzbaren Balkan-Klezmer-Einflüssen über wunderschönen Bluegrass, irischen Klängen, spanischen Folk und französischen Chansons bis hin zu emotionalen Balladen bietet Jimmy Kelly alles auf. Eigenkompositionen und facettenreiche Arrangements bekannter Melodien, die sein virtuos aufspielendes Streetorchestra in beeindruckender Klangpracht mit traditionellen Folk-Instrumenten, Streichern und Bläsern meisterhaft auf den Punkt bringt. Ein überwältigendes und wahres Konzerterlebnis, nicht nur für Kelly Fans.

Weitere Informationen unter www.jimmykelly.de und www.c2concerts.de.



Tickets: Tickets sind ab dem 22.01.2020 (10:00 Uhr) im exklusiven Presale unter www.eventim.de erhältlich.



Websites:

https://www.facebook.com/JimmyKellyOfficial/

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (