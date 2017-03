Umleitung der Linien 142 und der Schulbusse der Linien 805 und 808

Wegen der Vollsperrung der Rathausstraße müssen die Linie 142 sowie die Schulbusse der Linien 805 und 808 ab Montag, den 27. März 2017, 7:00 Uhr bis voraussichtlich Mittwoch, den 29. März 2017, 20:00 Uhr eine Umleitung fahren.



Die Busse der Linie 142, 805 und 808 fahren die Haltestelle "Wolfskaulstraße C" sowie die Haltestelle "Hixberg Kirche A" in der Wolfskaulstraße an.



Die Haltestellen "Wolfskaulstraße A" in der Saarbrücker Straße sowie die Haltestelle "Riegelsberg Rathaus" in der Saarbrücker Straße werden bei den Fahrten in Richtung Überhofer Hang nicht angefahren.



Die Haltestelle "Riegelsberg Rathaus" wird nicht angefahren.

