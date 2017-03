Linien 105, 108 und 121 - Sperrung der Talstraße in Saarbrücken

Wegen der Aufstellung eines Krans wird die Talstraße in Saarbrücken in Höhe des Schlosses am Sonntag, den 19. März 2017, zwischen 8:00 bis 17:00 Uhr für den Busverkehr gesperrt.



Die Busse der Linien 105, 108 und 121 fahren Umleitungen über die A 620.

