Pressemitteilung BoxID: 779326 (S. Siedle & Söhne - Telefon- und Telegrafenwerke OHG)

Sehen, wer vor der Tür steht

Siedle Compact: Alles dabei zum kleinen Preis

Siedle Compact bietet alle wichtigen Funktionen einer Türsprechanlage: Hören, Sehen, Sprechen und Öffnen. Compact ist klar im Design, einfach zu bedienen und günstig in der Anschaffung.



Die Ausführung mit Kamera liegt voll im Trend: Video-Türkommunikation wird immer beliebter. Sie bietet zusätzlichen Komfort und Sicherheit, denn viele Hausbesitzer wollen die Besucher vor der Tür nicht nur sprechen, sondern auch sehen. Compact mit Kamera stellt das jederzeit sicher.



Die Türsprechanlage steht außerdem für Qualität „Made in Germany“. Hinter der Edelstahloberfläche sorgt hochwertige Technik für erstklassige Übertragungsqualität.



Türruf auf dem Smartphone



Siedle Compact wächst mit den Ansprüchen. Die Sprechanlage lässt sich mit dem Smart Gateway von Siedle in das Smart Home einbinden. So kommt der Türruf per App auch auf das Smartphone. Das günstige Starter-Set Siedle Smart Gateway ist hierfür die passende Ergänzung. Das Set eignet sich ideal für das Einfamilienhaus und macht Türkommunikation für Mobilgeräte so einfach wie nie.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (