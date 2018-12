Ryanair eröffnet zwei neue Strecken von Nürnberg nach Neapel und Pisa

28.12.18

Ryanair, Europas Airline Nr. 1, hat heute den Start zwei neuer Strecken von Nürnberg nach Neapel und Pisa bekannt gegeben, die beide ab April zweimal wöchentlich bedient werden. Diese Strecken sind Bestandteil des neuen Sommerflugplans 2019 am Standort Nürnberg, der nun insgesamt 20 Routen umfasst. Dazu gehören unter anderem fünf neue Strecken nach Crotone, Marrakesch, Zadar und nun Neapel und Pisa.



Nürnberger Kunden und Touristen können sich über noch günstigere Preise und die neuesten Verbesserungen im Rahmen des „Always Getting Better“-Programms freuen:





Günstigere Gebühren im Aufgabegepäck: Gepäck bis 20 kg für 25 Euro und Gepäck bis 10 kg für 8 Euro

Ryanair Rooms mit einem Flugguthaben von 10 Prozent

Die Reiseführer-Plattform „Try Somewhere New“ auf Ryanair.com





Ryanair’s Sales & Marketing DACH, Lisa-Maria Rumpf, dazu:



“Ryanair freut sich, die neuen Verbindungen von Nürnberg nach Neapel und Pisa ankündigen zu können, die ab April 2019 zweimal wöchentlich bedient werden. Diese neuen Strecken sind die vierte und fünfte neue Route von Nürnberg im Rahmen unseres Sommerflugplans 2019. Nürnberger Kunden und Touristen können für ihren Urlaub im Sommer 2019 nun eine der 20 Strecken zu günstigsten Preisen buchen.“

