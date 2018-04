Hohe Kundenorientierung: R+V BKK erneut als beste Krankenkasse ausgezeichnet

Aller guten Dinge sind drei. Zum dritten Mal in Folge wurde der R+V BKK im renommierten Wettbewerb Top Service Deutschland der Branchensieg im Bereich Krankenversicherung zugesprochen.



Wettbewerb mit hohem Renommee

Top Service Deutschland ermittelt jedes Jahr die Kundenorientierung und die Servicequalität von über 100 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Veranstalter sind das Handelsblatt, das Beratungsunternehmen ServiceRating, die Universität Mannheim und das Marktforschungsinstitut Ipsos. Die Experten prüfen die verschiedenen Prozesse rund um den Kunden in den Unternehmen ab und bestimmen anhand von ausgewählten Kriterien, die Qualität in der Interaktion und deren Wirkung auf den Kunden. Zusätzlich werten die Analysten noch unabhängige Kundenbefragungen aus, die abschließend zum Gesamtergebnis führen.



Kontinuität in der Serviceorientierung

Dass die R+V BKK die hohe Kundenorientierung als Thema begreift, an dem stetig und gewissenhaft gearbeitet werden muss, zeigt sich nicht nur am dritten Branchensieg in Folge. In der Kategorie B2C (Unternehmen zum Kunden) erzielte sie mit dem siebten Platz auch eine sehr gute Platzierung in den Top-10.

Thomas Kieber, Leiter Qualitätsmanagement der R+V BKK, hebt zwei Indizes hervor, bei denen die R+V BKK besonders gut abgeschnitten hat. Kieber: "Der hohe Wert beim Kundenloyalitätsindex zeigt, dass unsere Kunden nicht nur treu sind, sondern dass auch hohe Bereitschaft besteht, die R+V BKK weiterzuempfehlen." Ebenfalls top ist der Wert beim sogenannten "Fairnessscore". Die Aussage "Ich fühle mich bei dem Unternehmen stets fair behandelt", bestätigten besonders viele Kunden der R+V BKK.

