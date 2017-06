RuppertBrasil auf dem 26. Samba-Festival in Coburg

Vom 14. bis 16. Juli 2017 ist RuppertBrasil wieder auf dem legendären Samba-Festival in Coburg präsent. Zahlreiche Informationen rund ums Reisen nach Brasilien sowie ein außergewöhnliches Gewinnspiel warten auf die Besucher.



Seit mittlerweile elf Jahren ist der Brasilien-Spezialist RuppertBrasil alljährlich auf dem Internationalen Samba-Festival in Coburg vertreten - so auch in diesem Jahr. Im Rahmen einer kleinen Reisemesse präsentiert RuppertBrasil vom 14. bis zum 16. Juli 2017 im Kongresshaus am Rosengarten sein Programm in Form von Katalogen und Foldern. Die kompetenten Reiseberater des Münchner Spezial-Veranstalters stehen mit zahlreichen Informationen auch für individuelle Fragen der Besucher zur Verfügung. Mit unterhaltsamen und informativen Video-Vorträgen reisen Interessierte zunächst virtuell nach Brasilien. Rio und den dortigen Karneval ganz persönlich kennenlernen können die Gewinner des Gewinnspiels, das RuppertBrasil anlässlich des Festivals veranstaltet. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein außergewöhnliches Foto im Samba-Outfit. Als Gewinn stellt RuppertBrasil zwei Plätze der Sonderreise „Karneval in Rio – Gewinnerparade 2018“ inklusive Flug und Unterkunft bereit. Nähere Informationen unter www.ruppertbrasil.de/blog/samba-festival-in-coburg/.



Das Internationale Samba-Festival findet in diesem Jahr zum 26. Mal statt und lockt inzwischen rund 200.000 Besucher nach Coburg in Oberfranken. Ein Feuerwerk aus Samba, Capoeira und Karnevals-Stimmung bestimmt drei Tage lang das Leben der mittelalterlichen Kleinstadt. Direkt nach den Karnevals-Veranstaltungen in Brasilien gilt das Festival als das weltweit größte seiner Art. Kern-Idee des Samba-Festivals ist, Laien-Sambabands aus der ganzen Welt eine Auftritts-Plattform zu bieten. Auf 8 Bühnen verteilt wird 3 Tage getrommelt und getanzt, kulinarisch begleitet von brasilianischen und fränkischen Spezialitäten. Feijoada, Churrasco, Caipirinha, fränkisches Bier und brasilianische Biersorten sowie die Coburger Bratwurst werden rund um die Samba-Bühnen angeboten. Informationen zum Internationalen Samba-Festival unter www.samba-festival.de/.

RuppertBrasil - das Reisebüro für Südamerika GmbH

Der in München ansässige Lateinamerika-Spezialist RuppertBrasil bietet Reisen in die verschiedenen Regionen Lateinamerikas an, die flexibel miteinander verknüpft werden können. Die RuppertBrasil-Kataloge mit fachkundig betreuten Rundreise- und Bausteinangeboten lassen sich farblich unterscheiden. Neben dem "Blauen" für Chile - Argentinien -Uruguay - Paraguay - Antarktis, gibt es den "Gelben" für Venezuela - Kolumbien - Panama - Costa Rica - Nicaragua - Mexiko - Guatemala - Belize - Kuba, den "Grünen" für Brasilien und den "Roten" für Perú - Bolivien - Ecuador - Galápagos.



Ein qualifizierter Mitarbeiterstamm im Münchner Hauptbüro und in der Österreichischen Vertretung sowie 3-Jahrzehntelange Erfahrung stehen für qualitativ hochwertige Beratung. Über die kostenfreie Hotline 0800 - 27 27 454 berät das Expertenteam umfangreich und persönlich. Weitere Informationen zu den diversen Angeboten unter www.ruppertbrasil.de.





