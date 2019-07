Pressemitteilung BoxID: 759604 (Runze & Casper Werbeagentur GmbH)

Oper Oder-Spree 2019

"Lippen schweigen..." - das Schönste aus Oper und Operette am 20. Juli in Neuzelle

Seit 21 Jahren berührt das Festival Oper Oder-Spree die Menschen in Ostbrandenburg. Vom 04. Juli 2019 (Premiere der Opernproduktion in Neuzelle) bis zum 04. August 2019 (Festliche Operngala in Neuzelle) präsentiert sich das Festival als Erfolgsmodell und Imageträger in und für Ostbrandenburg in Neuzelle, in Beeskow, in der Ragower Mühle und in Frankfurt-Oder.



In diesem Jahr wird das Programm mit einer mobilen Taschenoper bereichert. „Lippen schweigen…“ das Schönste aus Oper und Operette kommt aus dem Hause der Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder). Der Reigen des sommerlichen Festivals wird breiter, umfangreicher und bunter.



„Lippen schweigen“ – Ein Abend der großen Klassiker aus Oper und Operette und dennoch eine ganz intime Erzählung über eine Opernsängerin, die am Ende ihrer Karriere angekommen, zurückblickt auf ihr Leben. Aus der Erinnerung an ein erfülltes Künstlerleben bringt sie ihre musikalischen Höhepunkte und Ohrwürmer noch einmal auf die Bühne. Melodien aus La Bohème, Gräfin Mariza, Frau Luna, Rusalka, Don Giovanni, Madame Butterfly und Tristan und Isolde erzählen über Liebe, Lust, Leid – und den fesselnden Opernwahn.



Regie führt Hannes Langer. Begleitet am Klavier wird Sabine Passow (Sopran) von Bernd Mario Stemme.



Termin:



„Lippen schweigen…“

Das schönste aus Oper und Operette

Samstag, 20. Juli 2019, 20.00 Uhr

Kloster Neuzelle, Refektorium

16,00 €



Weiter Informationen und Karten:



www.operoderspree.de

www.750jahre-klosterneuzelle.de

www.burg-beeskow.de



und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie in der Besucherinformation Neuzelle und in der Burg Beeskow.



Kloster Neuzelle

Besucherinformation Neuzelle

Stiftsplatz 7

15898 Neuzelle

Telefon 03 36 52 - 61 02

tourismus@neuzelle.de



Burg Beeskow

Frankfurter Straße 23

15848 Beeskow

Telefon 033 66 - 35 27 10

info@burg-beeskow.de

