Ernst Elitz zum Kuratoriumsvorsitzenden gewählt

Das Kuratorium der Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin (ROC Berlin) wählte Ernst Elitz, den ersten Intendanten von Deutschlandradio, zu seinem neuen Vorsitzenden. Er folgt Rudi Sölch, der das Aufsichtsgremium des von Deutschlandradio, dem Bund, dem Land Berlin und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg getragenen Klangkörperverbundes seit 1994 leitete. Der ROC gehören das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin (DSO), das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB), der Rundfunkchor Berlin und der RIAS Kammerchor Berlin an. Rudi Sölch hatte sich nach der Wiedervereinigung als Rundfunkbeauftragter des ZDF erfolgreich für den Erhalt des Ost-Berliner Rundfunk-Sinfonieorchesters und des Rundfunkchores und für die Zusammenführung dieser beiden traditionsreichen Klangkörper mit den renommierten West-Berliner Musikensembles eingesetzt. Mit diesem „Meisterstück“, so Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue, „hat Sölch entscheidend dazu beigetragen, dass die ROC Berlin in Deutschland und international eine künstlerisch herausragende Rolle spielen kann“. Das Kuratorium der ROC Berlin wählte Rudi Sölch in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden.



Für den Kreis der Gesellschafter erklärt Kulturstaatsministerin Monika Grütters: „Ich danke Rudi Sölch sehr herzlich für seine langjährige Tätigkeit als Kuratoriumsvorsitzender der ROC. Mit viel Umsicht und Geschick hat er das Aufsichtsgremium auch durch schwierige Zeiten geführt. Es ist gut, dass mit Prof. Ernst Elitz nun erneut eine nicht nur medien-, sondern auch kulturpolitisch bestens ausgewiesene Persönlichkeit an der Spitze des Aufsichtsgremiums steht. Das gilt umso mehr in einer Zeit, in der alle Kulturinstitutionen angesichts der anhaltenden Pandemie große Herausforderungen zu bewältigen haben.“



Ernst Elitz, der an der Freien Universität Berlin Kultur- und Medienmanagement lehrte, hatte als erster Intendant nach der Gründung von Deutschlandradio 1994 die Etablierung der ROC Berlin mit großem Engagement begleitet. Für sein kulturpolitisches Engagement wurde er u.a. 2012 mit dem „Kulturgroschen“ des Deutschen Kulturrats ausgezeichnet. Bis 2006 war er Vorsitzender des Kunstbeirats der Landesregierung Baden-Württemberg. Derzeit ist er Mitglied des Aufsichtsrats der „Ludwigsburger Schlossfestspiele – Internationale Festspiele Baden-Württemberg“.

