Stylishe Softshell-Jacken von Rukka für Sie und Ihn: Allan und Alanna

Mit Allan und Alanna erweitert Rukka sein Midlayer-Angebot um hochwertige Softshell-Jacken. Die winddichten Modelle eignen sich ideal, um sie unter einer Motorradkombi zu tragen, und machen auch abseits des Bikes in der Freizeit eine sehr gute Figur.



Komfort zählte für Rukka schon immer zu den wichtigsten Markenwerten. Darauf legt der finnische Bekleidungshersteller auch bei seinen neuen Softshell-Jacken Allan und Alanna großen Wert. Das Material ist äußerst leicht und fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Stretch-Einsätze an der Seite ermöglichen einen körpernahen, bequemen Sitz. Natürlich kommt auch die Funktion bei Rukka nicht zu kurz: Die besonders elastischen Softshell-Jacken bieten maximale Bewegungsfreiheit und punkten mit Winddichtigkeit sowie Atmungsaktivität. Das steigert den Klimakomfort beim Motorradfahren in der kühlen Jahreszeit ebenso wie bei einer wohlverdienten Pause. Denn Allan und Alanna können sowohl als Midlayer unter der Motorradkombi als auch alleine getragen werden. Sowohl die Ärmelbündchen als auch der Saum der Jacken verfügen über elastische Bündchen, die je nach Farbwahl entweder schwarz oder farbig ausgeführt sind. So dringt an diesen Stellen kein Wind durch. Reflektoren auf der Vorderseite der Jacke – in Form des Rukka Logos – sowie an den Armen sorgen für hohe Sichtbarkeit. Darüber hinaus stattet Rukka Allan und Alanna mit zwei Außentaschen inklusive Reißverschluss aus. So sind Wertsachen wie Geld und Schlüssel sicher verstaut.



Die Herren haben bei Allan die Wahl zwischen den Größen XS bis 3XL und den Farben Schwarz sowie Schwarz mit gelben Details an Reißverschlüssen und Logo. Alanna ist in Schwarz und Schwarz mit pinken Elementen erhältlich, verfügbar sind die Größen 34 bis 48. Beide Modelle bietet der freundliche Rukka Händler für je 89,95 Euro an.

