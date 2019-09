Pressemitteilung BoxID: 768225 (Rukka L-Fashion Group Oy)

Rukka präsentiert ausgewählte Highlights seiner Kollektion auf der EICMA in Mailand

Vom 5. bis 10. November ist Rukka bei der Internationalen Fahrrad- und Motorradmesse EICMA vertreten. Auf dem Stand C67 in Halle 18 zeigt Rukka Highlights aus seiner Kollektion.



Zu den ausgestellten Produkten zählen die Lederkombi Aramos Corium+Platinum sowie die besonders elastischen Gore-Tex® 3-Lagen-Laminate Realer und Spektria.



Mit Aramos Corium+Platinum kombiniert Rukka bewährte Qualitäten wie Wasserfestigkeit und Atmungsaktivität mit attraktivem Leder. Der Anzug umfasst Jacke und Hose und richtet sich an Cruiser- und Chopper-Fahrer ebenso wie an Piloten eines Tourers oder Sporttourers.



100% wasser- und winddichtes Gore-Tex® bzw. Gore-Tex® PRO 3-Lagen-Laminat, Armacor®-Verstärkungen, erstklassiger Sitz dank elastischem Material, Top-Komfort und hohe Atmungsaktivität: Sowohl der Herrenanzug Realer als auch die Damenvariante Spektria können mit diesen Qualitäten überzeugen und stellen die Topmodelle der Armaprotection-Linie dar.



Ein Highlight des Rukka Auftritts ist die Rukka M-Clima® Klimaweste, die den Fahrer sowohl kühlt als auch wärmt. Rukka hat diese Innovation in Zusammenarbeit mit dem spanischen Technologieanbieter MATGroup™ entwickelt und patentieren lassen. Auf der EICMA können Besucher die Klimaweste ausprobieren und sich selbst von der Funktionalität überzeugen.





