innogy und Ruhrfestspiele laden Kinder ins Theater ein

FRiNGE Mobil tourt seit 14. Mai bis 14. Juni in der Region

rund 1.800 Kinder sehen Stück „Rosarot und Himmelblau“





Die FRiNGE Mobil Tour reist wieder durch die Region. innogy lädt auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen Kindergarten- und Grundschulkinder aus insgesamt zehn Kommunen ins FRiNGE Theater ein. Rund 1.800 Kinder haben sich für die zehn kostenlosen Vorführungen angemeldet, die in der Zeit vom 14. Mai bis 14. Juni in Recklinghausen, Datteln, Oer-Erkenschwick, Waltrop, Castrop-Rauxel, Marl, Dorsten, Werne, Selm und Holzwickede stattfinden. Wegen des großen Erfolges im letzten Jahr wurde erneut die Theatergruppe Traumbaum aus Bochum engagiert, die das Stück „Rosarot und Himmelblau“ aufführt. Es setzt sich damit auseinander, wie wichtig es ist, Freunde zu haben. Die Vorstellung dauert zirka 60 Minuten und ist für Kinder von vier bis zehn Jahren geeignet.



Podewitz ist ein Prinz und er bekommt alles, was er sich wünscht. Trotzdem vermisst er etwas, aber was nur? Als er eines Morgens in den Spiegel schaut, sieht er, dass er immer nur sich selbst darin sieht. Und jetzt weiß er, was ihm fehlt: Ein Freund! Also macht er sich auf die Suche und möchte demjenigen seine Krone schenken, der sein Freund sein will. Dumm nur, das er ausgerechnet jemanden trifft, der schon eine Krone hat und auch noch ein Mädchen ist: Prinzessin Prusnelda. Aber Mädchen und Jungen, ist das nicht wie Feuer und Wasser?



„Ich freue mich sehr, dass wieder so viele Kindergärten und Schulen an unserer FRiNGE Mobil Tour teilnehmen. Wir möchten dazu beitragen, dass die Kinder neben den vielfältigen digitalen Angeboten Gelegenheit haben, auch die Welt des Theaters kennenzulernen und sich dafür zu begeistern. Sie sind das Theaterpublikum von morgen“, sagt Maria Allnoch, Regionalleiterin bei innogy.



Über die innogy SE



Die innogy SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als 42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere mehr als 22 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können.



Weitere Informationen unter www.innogy.com



FRiNGE Mobil: Vorstellungen für Kindergarten- und Grundschulkinder im Rahmen des FRiNGE Festivals



Theatergruppe Traumbaum, Theaterstück „Rosarot und Himmelblau“



Termin: Montag, 14. Mai 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Forum, Opherdicker Straße 44, 59439 Holzwickede



Termin: Mittwoch, 16. Mai 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Stadthalle, Kolpingstr. 1, 45711 Datteln



Termin: Donnerstag, 17. Mai 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Stadthalle, Berliner Platz 14, 45739 Oer-Erkenschwick



Termin: Montag, 28. Mai 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Aula Adalbert Stifter Gymnasium, Leonhardtstraße 8, 44575 Castrop-Rauxel



Termin: Mittwoch, 6. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Jugendcafé Yahoo, Hochstraße 50, 45731 Waltrop



Termin: Freitag, 8. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort: FoKus Selm, Willy-Brandt-Platz 2, 59379 Selm



Termin: Montag, 11. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Theaterzelt am Festspielhaus im Stadtgarten,

45657 Recklinghausen



Termin: Dienstag, 12. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Bürgersaal im alten Rathaus, Markt 9, 59368 Werne



Termin: Mittwoch, 13. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Aula der Goetheschule, Hervester Straße 81, 45768 Marl



Termin Donnerstag, 14. Juni 2018 um 10.00 Uhr

Ort: Aula St. Ursula Realschule, Nonnenkamp 14, 46282 Dorsten

