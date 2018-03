Plastiktüten adé: Rügenwalder Mühle setzt die Bio-Range am POS nachhaltig in Szene

Mit der Kampagne "Jetzt einpacken" sorgt die Rügenwalder Mühle ab sofort für einen handfesten Mehrwert am POS: Beim Kauf von drei Bio-Produkten können Verbraucher einen umweltfreundlichen gratis Baumwollbeutel mit attraktivem Rügenwalder-Mühlen-Logo mitnehmen - und diesen gleich für ihren weiteren Einkauf nutzen."Immer mehr Konsumenten haben das Bedürfnis, sich bewusster zu ernähren und nachhaltig zu leben. So hat sich der Marktanteil von Bio-Produkten in den letzten 10 Jahren verdoppelt[1], mittlerweile kaufen 22 Prozent[2] der Deutschen Bio-Produkte und 40 Prozent[3] bevorzugen konkret Bio-Fleisch. Mit unserer Aktion 'Jetzt einpacken' kommen wir den Verbrauchern entgegen und vereinen die Themen Bio und Nachhaltigkeit miteinander", erklärt Thomas Ludwig, Marketingleiter bei der Rügenwalder Mühle.Nachhaltige Power am POS Insgemsat 67.500 Tragetaschen stehen für die Aktion zur Verfügung: 900 POS-Säulen sind mit praktischen Schütten ausgestattet, in denen sich je 75 Taschen befinden. Truhentopper und Handzettel-Anzeigen generieren Impulskäufe und unterstützen die Aktion zusätzlich direkt am POS.[1] PwC Konsumentenbefragung: Bio vs. Konventionell - Was kaufen Konsumenten zu welchem Preis?, Januar 2017[2] http://boelw.de/... (09.08.2017)[3] GfK Consumer Scan 07.2017